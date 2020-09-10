Virüs mahkemelere de sıçradı!

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Kıbrıs Manşet; Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde odacı ve şoför olarak görev yapan Vadili sakini şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaştı.

MAHKEMELERDE ATEŞ ÖLÇÜYORDU…

Pozitif çıkan şüphelinin mahkemelerin ikinci katında görevli olduğu ve mahkemeye gelenlerin ateşini ölçtüğü de biliniyor. Vadili bölgesindeki vakalara bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde odacı ve şoför olarak görev yapan Vadili sakini şüphelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisine ulaştı. Aynı zaman profesyonel futbol hakemi de olan şüphelinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bir çok temaslısı olduğu biliniyor. Bugün büyük ihtimalle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki personele test yapılacak, Temaslı Takip Ekibi de pozitif vakanın temaslılarını araştırıyor.