banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111413
ALTIN
300.416
DOLAR
5.9640
STERLİN
7.8521
EURO
6.6717
Gönyeli’de ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
2 ay cezaevine gönderildiler
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Tartıştığı kız arkadaşını darp etti
KIZ ARKADAŞINI KABLOYLA DÖVDÜ

Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Uzaya giden ilk İngiliz astronot Dr. Helen Sharman, sıra dışı açıklamalarda bulundu. Sharman, uzaylıların varlığının kesin olduğunu ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için görünmüyor olabileceklerini söyledi.

Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Uzaya giden ilk İngiliz astronot Dr. Helen Sharman, sıra dışı açıklamalarda bulundu. Sharman, uzaylıların varlığının kesin olduğunu ancak insanlar gibi karbon ve nitrojenden yaratılmadıkları için görünmüyor olabileceklerini söyledi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:39
Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar var ama biz göremiyoruz

Observer gazetesine konuşan Sharman,”Uzaylılar var. Bunun başka yolu yok. Milyarlarca yıldız arasında her türlü yaşam formu olmalı” dedi.

banner317
BBC’nin aktardığı habere göre Sharman, “Belki de şu anda buradalar ve biz onları göremiyoruz” diye konuştu.

56 yaşındaki Sharman, Londra’daki Imperial College’da Kimya Fakültesi’nde öğretim görevlisi.

Sharman, Mayıs 1991’de iki Rus kozmonotla birlikte Sovyet Mir Uzay İstasyonu’na gitmişti. Dr. Sharman, 2018’de Kraliçe Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı’yla ödüllendirilmişti.

Son Güncelleme: 06.01.2020 22:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu
Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi
Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi
Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!
Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Bu otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Bu otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı
Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı
5 bin 700 yıl önce yaşamış kadının genetik şifresi çözüldü
5 bin 700 yıl önce yaşamış kadının genetik şifresi çözüldü
Katliam yapacaktı
Katliam yapacaktı
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdü
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim