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Turizm Sektörüne Yapılacak Destek Ödemeleri İçin Son Başvuru Tarihi: 11 Eylül

Bakanlar Kurulu kararı ile Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yapılarak turizm sektörüne (Otel, casino, turizm acentesi, toplu taşıma ve taksiciler) yapılacak destek ödemelerinin başvuru süresi 11 Eylül 2020’ye uzatıldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:22
Turizm Sektörüne Yapılacak Destek Ödemeleri İçin Son Başvuru Tarihi: 11 Eylül
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Covid-19 virüsünün neden olduğu süreç ülkemizi bir çok açıdan etkilemiş ve alınan sağlık tedbirleri kapsamında işletmelerin bir çoğu bir süreliğine Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılmış, sonrasında bir çok işyeri yeniden açılma sürecinde ekonomik sorunlar yaşamak zorunda kalmıştır.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında; ekonomik açıdan en fazla sıkıntı yaşayan turizm sektörüne (Otel, casino, turizm acentesi, toplu taşıma ve taksiciler) yapılacak destek ödemesinin başvuru süresi, Bakanlığımız tarafından başvuru yapamayan hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 1 Eylül 2020 tarihinden 11 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır.

 İstihdam destek ödemesi kapsamında olan işverenlerin 11 Eylül 2020 tarihine kadar İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan ihtiyat.gov.ct.tr adresli e-ihtiyat portalında bulunan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapması gerekmektedir.

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Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nde herhangi bir kaydı olmayan çalışanlar istihdam destek ödemesinin kapsamı dışında tutulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

 KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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Anahtar Kelimeler:
Yerel İşgücü İstihdamıKktc çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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