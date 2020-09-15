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Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ısınmanın tersine döneceğini söyleyerek ABD'nin batısındaki üç eyalette (Kaliforniya, Oregon ve Washington) günlerdir süren yangınların sebeplerinden birinin küresel ısınma olamayacağını savundu.

15 Eylül 2020 Salı 09:17
Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum
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Ülkenin batısındaki Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarla bilgi almak için bölgeye giden ve yerel yetkililerle bir araya gelen Trump, yetkililerin"bu kadar güçlü alevlerin sebebinin küresel ısınma olduğunu" ifadelerine itiraz etti:

"Tekrar soğumaya başlayacak. Sadece izleyin."

Yetkililerden Wade Crowfoot, "Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı" dedi Trump'ın yanıtı "Bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum" oldu.

Trump'a göre yangınların sebebi ormanların iyi idare edilememesi:

"Ormanlardaki ağaçlar 18 ay gibi kısa bir süre içinde devrildiğinde, çok kuruyorlar. O zaman da adeta kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar."

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Brifing sırasında Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yönetimde yapılan yanlışlar olabileceğini, ancak eyaletteki ormanların yarısından çoğunun eyaletin yerel yetki alanında değil federal hükümetin yetkisinde olduğunu hatırlattı. Yangınlara küresel ısınmanın sebep olduğunu söyledi:

"Sıcak havalar daha da ısınıyor, kuru ağaçlar daha da kuruyor. Bilimi gerçek bir kanıt olarak görüyoruz. Küresel ısınma bir gerçek."

3 eyalette Ağustos ayından bu yana süren yangınlarda 2 milyon hektarlık alan yandı ve 36 kişi hayatını kaybetti. Oregon eyaletinde 22 kişinin kayıp olduğu bildirilken, yangınlar sebebiyle binlerce kişi de evsiz kaldı.

Demokratların başkan adayı, 3 Kasım seçiminde Trump'ın rakibi olan Joe Biden ise, küresel ısınmanın gerçek olmadığına inanan Trump için "iklim kundakçısı" ifadelerini kullandı. Trump'ın 4 yıl daha kazanması halinde Amerika'da çok daha fazla yangın görüleceğini söyledi.

Doğudaki Meksika Körfezi'nde Sally Kasırgası

Meksika Körfezi'nde birkaç gün önce ulaşan Sally Kasırgası da, pazartesi günü gücünü artırdı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Sally'nin salı günü bölgeye çok büyük bir kasırga olarak ulaşabileceğini söyledi. Bu, bölgeyi bir ay içinde vuran ikinci kasırga.

Mississipi, Louisiana ve Alabama'da deniz seviyesine yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar tahliye ediliyor. Halka da sahillere gitmemesi uyarısı yapılıyor. Okyanus kıyısındaki limanlar, okullar ve iş yerleri de kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump
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