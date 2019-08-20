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Sosyal medyada fazla kalan çocuklar fevrileşiyor

Çocukların davranışlarının incelendiği bir araştırmaya göre, sosyal medyada günde 2 saatten fazla vakit geçiren çocuklar daha fevri oluyor.

Sosyal medyada fazla kalan çocuklar fevrileşiyor

Çocukların davranışlarının incelendiği bir araştırmaya göre, sosyal medyada günde 2 saatten fazla vakit geçiren çocuklar daha fevri oluyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:32
Sosyal medyada fazla kalan çocuklar fevrileşiyor

Kanada'daki Doğu Ontario Çocuk Hastanesi'nde yapılan araştırmaya göre sosyal medyanın gereğinden fazla kullanımı çocukların kötü kararlar vermelerine, yeme bozukluklarının baş göstermesine, hatta uyuşturucu kullanmayı deneme ihtimalinin bile artmasına neden oluyor.

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Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, 8-11 yaş arası 4 bin 524 çocuğun 10 yıl boyunca analiz edilerek yapılan araştırmada, akıllı telefonları günde 2 saatten fazla kullanan ve 9 saatten az

uyuyan çocukların daha fevri davrandıkları belirtiliyor. Bilim insanları 5-17 yaş arasındaki çocukların günde en az 1 saat egzersiz yapmaları, ekran karşısında ise en fazla 2 saat geçirmeleri ve her gece kesintisiz en az 9 saat uyumaları gerektiği görüşünde. Çocukların ekran süresi karşısında geçirdikleri süre, uyku kalitesi ve fiziksel aktivitelerinin karşılaştırlarak yapılan araştırma Pediatrics dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFevri çocuklar
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