Seçim kampanyası başladı... Bilbord ve tabelalar adayların afişleri ile renklendi

Ülkemizde seçim kampanyasının başlaması ile birlikte yol kenarlarında, caddelerde bulunan reklam tabelaları ve bilborladlar Cumhurbaşkanı adaylarının afişleri ile donatıldı. Birbirinden renkli görüntülere de neden olan bu afişler işe gitmek için erken saatlerde kalkan vatandaşlarında dikkatini çekti. Önceki seçimlerden daha yoğun bir afiş trafiğinin yaşandığını belirten vatandaşlar bu kadar emek harcanan ve maddi açıdan küfetli olan bu reklam kampanyasında kullnılan afişlerin daha bilgi verici ve öğretici olması gerektiği yorumlarını yaptılar.