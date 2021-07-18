Sanat aşkı engel tanımıyor

Antalya'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşında duyma ve konuşma yetisini kaybeden diyaliz hastası Savaş Öztürk (35), günün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı olarak geçiriyor.

Savaş, diyaliz tedavisinin ardından soluğu onu hayata bağlayan atölyesinde alıyor. Atölyesinde yaptığı soyut resimlerle içindeki çocuğa hayat veriyor.

Resme olan yeteneğini ressam olan kuzeni Berrin İlhan'ın keşfettiği Öztürk hayatı, kuzeninden yaklaşık 4 yıl resim eğitimi aldı. Resim eğitimiyle hayatı tamamen değişti.

Anne Bilge Öztürk oğlunun resim aşkına kayıtsız kalamadı ve ona bir atölye açtı. Genç yetenek şimdi o atölyesinde 200'ün üstünde tablo yaptı.

Savaş'ın 12 tablosunu Polanyalı iş insanı aldı

Savaş'ın ressam kuzeni Berrin İlhan şöyle konuştu; “Savaş yüzde 90 engelli. Benim söylediklerimi nasıl algılıyor o önemli. İlk ortaya çıkan resmi oldukça iyiydi. Şimdi Savaş'ın resimleri ülke sınırlarını aştı. Polonyalı iş insanı Anna Parel, Savaş'ın carona virüsün insanlarda bıraktığı tahribatı konu aldığı 12 tablosunu satın aldı.”