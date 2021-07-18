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Sanat aşkı engel tanımıyor

Savaş, yüzde 90 engelli bir ressam. Günün 4 saatini diyaliz makinesinde, geri kalan zamanını atölyesinde geçiriyor. Genç yeteneğin yaptığı tabloları herkesi hayran bırakıyor.

18 Temmuz 2021 Pazar 22:11
Sanat aşkı engel tanımıyor

Antalya'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle 1 yaşında duyma ve konuşma yetisini kaybeden diyaliz hastası Savaş Öztürk (35), günün 4 saatini diyaliz makinesine bağlı olarak geçiriyor.

Savaş, diyaliz tedavisinin ardından soluğu onu hayata bağlayan atölyesinde alıyor. Atölyesinde yaptığı soyut resimlerle içindeki çocuğa hayat veriyor.

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Resme olan yeteneğini ressam olan kuzeni Berrin İlhan'ın keşfettiği Öztürk hayatı, kuzeninden yaklaşık 4 yıl resim eğitimi aldı. Resim eğitimiyle hayatı tamamen değişti.

Anne Bilge Öztürk oğlunun resim aşkına kayıtsız kalamadı ve ona bir atölye açtı. Genç yetenek şimdi o atölyesinde 200'ün üstünde tablo yaptı.

Savaş'ın 12 tablosunu Polanyalı iş insanı aldı

Savaş'ın ressam kuzeni Berrin İlhan şöyle konuştu; “Savaş yüzde 90 engelli. Benim söylediklerimi nasıl algılıyor o önemli. İlk ortaya çıkan resmi oldukça iyiydi. Şimdi Savaş'ın resimleri ülke sınırlarını aştı. Polonyalı iş insanı Anna Parel, Savaş'ın carona virüsün insanlarda bıraktığı tahribatı konu aldığı 12 tablosunu satın aldı.”

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