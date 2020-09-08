Sadıkoğlu: “Asılsız haberlere itibar etmeyiniz!”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri, son gülerde özellikle kına gecesi için büyük talep gören İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de ikinci bir uyarıya kadar kapatma kararı aldı. Bir diğer kapanan yer ise özellikle İskele’deki toplantılara ev sahipliği yapan İskele Atatürk Kültür Merkezi oldu. İskele Belediyesi, kapatma kararı ile, halk sağlığını korumayı ve kalabalık ortamların oluşmasını engellemeyi hedefliyor.

SADIKOĞLU: “ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ!”

Öte yandan İskele Belediye Başkanlığı, son günlerde artan vakalarla birlikte, İskele ve köylerindeki halkı paniğe sürükleyen, bazı insanları da rencide eden paylaşımlardan dolayı bir açıklama yaptı. Hasan Sadıkoğlu imzalı açıklamada şunlara yer verildi:

“Covit-19 salgınına bağlı olarak son günlerde artan vakalar, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de yakından takip edilmektedir. Ancak ne yazık ki zaman zaman gerçeği yansıtmayan, halkı paniğe sürükleyen, bazı insanlarımızı de rencide eden bir takım paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız yapılan her bir paylaşım halkımızı kaosa sürüklemekten başka bir işe yaramamaktadır. İskele Belediyesi olarak bizler, virüsün bulaşmaması ve İskele ve köylerinde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirlerimizi titizlikle almaya devam ediyor ve çalışmalarımızı en yoğun şekilde yürütmeyi sürdürmekteyiz. Bu süreçte, Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, İskele Belediyesi’nin paylaşımlarına itibar etmenizi önemle rica eder, halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeniz hususunu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”