Reçeteye ‘seks robotu’ yazılacak günler pek yakında

Cinsel sağlık uzmanı Dr. Marianna Brandon, doktorların cinsel işlev bozukluğu teşhisi konan hastalara seks robotu tavsiye edebileceğini öne sürdü.

Doktorlar her gün hastalarına aspirinden ağrı kesiciye kadar birçok ilaç yazıyor. Doktorların yakın gelecekte bazı hastalarını alışılmadık bir yöntemle tedavi edebileceği iddia edildi.

ABD’de 1967’den bu yana iki ayda bir yayınlanan ‘Psychology Today’ dergisine göre; seks terapisti Dr. Marianna Brandon, doktorların cinsel işlev bozukluğu teşhisi konan hastalarına reçete olarak seks robotları yazabileceği iddiasında bulundu.

Uygulamalı Evrimsel Psikoloji Derneği’nin bir sempozyumunda konuşan Dr. Brandon, robotların ilişkiler üzerinde ciddi baskı unsuru yaratabileceğini de sözlerine ekledi.

Brandon’a göre; seks robotları temel olarak ‘mükemmel’ cinsel partnerler olduğu için, gerçek ilişkileri daha az cazip hale getirebilir. Bu da cinsel ilişkide bir düşüşe yol açıp uzun vadede doğum oranlarının düşmesine bile neden olabilir.