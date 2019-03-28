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PUBG oyuncuları İstanbul'da buluşuyor!

PUBG oyuncuları İstanbul'da buluşuyor!

28 Mart 2019 Perşembe 19:37
PUBG oyuncuları İstanbul'da buluşuyor!

PUBG Mobile, Türk oyuncuları unutmadı. Dünyanın birçok yerinde özel partiler düzenleyen yapımcı firma İstanbul'da da bir parti verecek.

Birinci yıl dönümü kutlamaları kapsamında dünyanın birçok yerinde özel partiler düzenleyen PUBG Mobile, Türk oyuncuları unutmadı.

Etkinliğin Türkiye ayağı 7 Nisan 2019'da tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. PUBG Mobile oynayan her oyuncunun başvurabileceği etkinliğe sadece en iyiler katılma şansı yakalayacak.

PUBG Mobile, önemli bir yılı geride bıraktı. Türkiye'de ise PUBG Mobile 2018 yılında 12 milyon indirme alarak, en çok indirilen 2'nci oyun olmayı başardı.

Bu başarılı yılın ardından Tencent Games ve PUBG ekibi oyunun ilk yıl dönümü için kutlamalar düzenleyecek. PUBG Mobile oyuncuları ve influencerların katılım göstereceği etkinlik renkli sahnelere ev sahipliği yapacak.

Tencent Games ve PUBG ekibi, etkinliklerin Türkiye ayağını İstanbul'da gerçekleştirecek. Sadece PUBG Mobile oyuncularının katılım gösterebileceği etkinlik dışarıya kapalı olarak gerçekleşecek ve katılımcılar özenle seçilecek.

Oyunu oynayan herkesin başvurabileceği etkinlik için kısa bir form doldurmak yeterli. PUBG Mobile oyuncuları, 2 Nisan 2019 saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini yaparak etkinlik için yerlerini ayırabilir.

Başvuru işlemleri yapıldıktan sonra mailinizi kontrol ederek, etkinlikten haberdar olabilirsiniz. İsterse PUBG Mobile oyuncuları etkinliğe bir arkadaşını da davet edebilecek.

Etkinliğe katılacak oyuncular, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış T2 araçlarla kısa bir İstanbul turu yaptıktan sonra parti alanına geçecek. Seçilen oyuncular, PUBG Mobile'ın 1'inci yılına özel hazırlanan partiye katılacak.

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