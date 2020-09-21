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Perihan Aziz’in acı günü!

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) eski Müdürü Perihan Aziz’in annesi Neriman Aziz bu sabah saatlerinde vefat etti.

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:44
Perihan Aziz’in acı günü!
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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) eski Müdürü Perihan Aziz’in annesi Neriman Aziz bu sabah saatlerinde vefat etti. Perihan Aziz annesinin vefatını derin bir üzüntü içerisinde sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. İşte Eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Perihan Aziz’in yürek burakan sosyal medya paylaşımı;

“Çınarımızı kaybettik. Annem, özverinin simgesi, bu sabaha karşı melek oldu. Ne diyebilirim ki???? Sözün bittiği yer Annem. Işıklar içinde huzurla uyu. Neriman Aziz Annem hep yüreğimizde yaşayacaksın.

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Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına mütekip kılınacak cenaze namazının ardından Lefke - Bağlıköy Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.

Biz de Kıbrıs Manşet gazetesi olarak sayın Perihan Aziz ve ailesine sabırlar ve başsağlığı dileriz...

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Son Güncelleme: 21.09.2020 10:08
Anahtar Kelimeler:
Eski Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Perihan AzizNeriman Aziz
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