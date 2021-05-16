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Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı

Corona virüsle yaşam, uygulanan karantina ve kısıtlamalar son bir yıldır en çok e-ticarete yaradı. İnternetten yapılan alışveriş 2020 yılında ortalama yüzde 66 arttı, bazı kategorilerde ise iki katına çıktı. E-ticaret müşterisi salgın döneminde en çok "moda" alışverişi yaptı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:34
Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı
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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını döneminde internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü, erkeklerin 58,7'si moda ürünlerini tercih etti.

Rekabet Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başlayan salgın sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken, kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi.

Bu dönemde e-ticarette, tüketicilerle satıcıların eğilim ve alışkanlıkları ile pazarın yapısı sektördeki oyuncuların faaliyetlerine yön verdi.

Tüketicilerin salgın sürecinde internetten alışveriş yaptıkları alışverişlerde moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi "elektronik" ile "kozmetik ve kişisel bakım" izledi.

Söz konusu dönemde tercih edilen diğer ürünler ise, "ev, yaşam, ofis" "ev tekstili", "kitap", "yemek siparişi", "süpermarket", "sağlık, medikal ürünler ve besin takviyeleri", "yiyecek içecekler", "çiçek siparişi", "müzik, film ve hobi", "spor, outdoor", "oto yedek parça ve aksesuarları", "bahçe ve yapı market", "oyuncak" "eğlence ve kültür" oldu.

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KADINLAR MODA, ERKEKLER ELEKTRONİK ÜRÜN TERCİH ETTİ

Tüketici eğilimleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde, erkek ve kadın kullanıcı tercihleri "moda", "kozmetik ve kişisel bakım" ile "elektronik" kategorilerine göre önemli ölçüde farklılaştı.

Bu dönemde kadın tüketicilerin yüzde 80,4'ü moda kategorisinden alışveriş yaptı, erkeklerde ise bu oran yüzde 58,7 oldu. Bunun yanı sıra "elektronik" kategorisinde kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 33,9 iken erkeklerin oranı yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

"Kozmetik ve kişisel bakım" kategorisinde ise kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 57 iken erkeklerin alışveriş yapma oranı yüzde 27,3 olarak hesaplandı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de e-ticaret hacmi 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 arttı.

Pazarın hacmi 226 milyar 200 milyon liraya yükseldi.

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