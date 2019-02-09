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Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?

Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:05
Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?

Doğu kiliseleri ve Batı kiliseleri olarak 1054 yılında ikiye ayrılan Ortodoks ve Katolikler arasında temelde çok büyük farklılıklar bulunmuyor.

Katolik ve Ortodoksların bölünmesinde doktrinsel ve teolojik ihtilafların yanı sıra tarihi, idari, siyasi ve sosyal kültürel tartışmalar etkili oldu.

İki kesim arasındaki farklılardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Katoliklerde Kutsal Ruh hem Baba’dan hem de Oğul’dan çıkar. Ortodokslar ise yalnızca Baba’dan, İsa aracılığıyla çıktığını iddia eder.
Papanın yanılmazlığı konusundaki anlaşmazlık

Katolikler Papa’nın dünya üzerinde Tanrı’yı temsil ettiğine inanırlar. Papaya “yanılmazlık” ve hatadan muafiyet gibi nitelikler atfedilir.
Ancak Protestan ve Ortodokslar bu fikre karşı çıkar. Peygamberlerin bile hata yapabileceği kabul edilirken Doğu Ortodoks Hristiyanları ve Protestanlar için Papanın yanılmazlığı iman konuları arasında yer almaz.

Ortodoks ve Protestanlarda Tanrı’ya “seven ve affeden” gözüyle bakılarak, O’nun “hakim rolü” oynamasına karşı çıkılır. 
Hz. İsa’nın affedici rolü ön planda bulundurulur ve Tanrı “sevgi” olarak tanımlanır.
Katolikler Roma imparatorluğunun eski düşünce tarzına dayanarak hukuku esas alır. Katolikler Tanrı’yı büyük bir hakim olarak görür. Tanrı adil olanı, doğruyu yanlışı ayırt eden, gerektiğinde ceza verendir.

Ortodoks kiliseleri halk tabakasının da idarede yer almasını teşvik eder. Yani Patrik ve Baş Piskopos halktan seçilebilir. Ancak bu kural Türkiye’de uygulanmaz. Ayrıca Ortodoks kiliseleri, Katolik kiliseleri gibi devlete karşı tam bağımsız bir statüye uzun süre sahip olamamışlardır.Katoliklerde ise tayin “yukarıdan aşağıya” yapılır.

Katolikler İsa’nın doğuşunu 25 Aralık’ta kutlar. Ortodokslar ise 6 Ocak’ta.

Katoliklerde rahiplerin evlenmeleri yasaklanırken Ortodoks kiliseler rahiplerin evlenmesine izin verir.

Katoliklerde vaftiz uygulaması sadece su serpmekle yapılır, Ortodokslarda ise tamamen suya daldırılır.

Katolikler ayinlerde Latinceyi kullanırken Ortodokslar ise özellikle Yunancayı tercih eder.

Ortodokslar kiliselerde resimleri tercih eder, Katolikler ise özellikle batı kiliselerinde heykel veya statülere de yer verir.

Son Güncelleme: 09.02.2019 21:09
Anahtar Kelimeler:
KatolikOrtodoks
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