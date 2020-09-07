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Öğretmenden yürek yakan paylaşım

Gündemi ve yaşantımızı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 virüsü, aynı zamanda tüm aileleri olduğu kadar öğretmenleri de tedirgin etmekte. Bir öğretmenimizin bu yöndeki paylaşımı da yürek yakan cinstendi... Öğretmeninimizin paylaşımı şu şekilde:

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:57
Öğretmenden yürek yakan paylaşım
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Bir Öğretmen !!!

Şu çok sevdiğim işime, tüm meslek hayatımda, ilk defa korkarak gidiyorum... Havalar 40 derece ve ben uzun kollu gömlek giydim... Ne ilginçtir ki !! Bugün çok tedirginim... Neden mi ? Bugün karşımda eminim ki, ülkeye daha 2 - 3 gün önce gelen, öğrencilerim ve aileleri olacak... Henüz daha ne olduğunu bilmeyen 4 - 5 - 6 yaşlarında öğrencilerimizle, ne kadarda korunmaya çalışsak da, onlarla haşır neşir olacağız... Eminim ki ! Bu yazımı okuyan bazı sivri zekalılar, yine ! hiç mi dışarı çıkmıyordun, hiç mi restouranta gitmedin, hiç mi kalabalık ortamda bulunmadın diye düşünceye girerek. Bana göre abuk subuk düşüncede olacaklar. Evet bulundum, hatta ! evet ailemle de bulundum. Fakat kendi insiyatifimde, ve kontrol bende olarak. En azından bilerek, gerektiğinde araştırarak, öğrenerek. Ve de elimden geldiğince önlemimi alarak. Peki Bugün!!! İnsiyatif 4 - 5 ve 6 yaşındaki çocuklarla mı !! Gülünç olmayın. Haaaa ! Birde diğer taraftan bakalım. Hade biz kendimizi koruduk, peki o daha henüz yaş itibarıyle, ne yapacağını bilmeyen pırlanta gibi öğrencilerimiz. Düşünün! Bir bulaş anında, kaç çocuk, kaç aile darmadağın edeceğiz... Evine 3 - 5 kuruş para götürmek için uğraşan insanların hayatıyla oynanmıyormu... Haaa özel okullarda durum farklı ! Onlar biz devlet okullarından çok daha hazır ve de iyi ortamda pek tabiiki... Ve düşünün en fazla da, onların aileleri ilginç bir feveranda... Be arkadaşlar ! Okulları bakımevi gibi düşünmeyin, bakın!!! Bu okullarda olabilecek 1 bulaş bile, GÜNAHI ONLARIN BOYNUNA olacak. Tekrar tekrar söylüyorum....

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Yürek Yakan Paylaşım
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