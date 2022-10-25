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Meteoroloji Dairesi uyardı!
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Meteoroloji Dairesi uyardı!

25 Ekim 2022 Salı 10:00
Meteoroloji Dairesi uyardı!

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin genellikle ılık ve nemli havanın etkisinde kalacağını bildirdi.

Bu meteorolojik durum nedeniyle yarın hava açık az bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı, Perşembe az bulutlu, Cuma parçalı az bulutlu, Cumartesi ve Pazar Açık az bulutlu, gelecek Pazartesi ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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