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MasterChef'te Tanya Kilitkayalı fenalık geçirdi ağlayarak stüdyodan çıktı!

MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

18 Eylül 2020 Cuma 09:30
MasterChef'te Tanya Kilitkayalı fenalık geçirdi ağlayarak stüdyodan çıktı!
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MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı

"STRESTEN YETİŞTİREMEDİM"

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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi. Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

ŞEFİN SÖZÜ AĞLATTI

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçekten al tabağın ve git" dedi. Tabağını alıp tezgahına giden Tanya ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tanya Kilitkayalı
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