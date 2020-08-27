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“Maske takmayanlar suç işlemiş olur”

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı, Fasıl 154 madde 137’de, yasal talimatlara uyma zorunluluğu başlığı altında, maske takmanın zorunlu olduğuna işaret etti.

27 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
“Maske takmayanlar suç işlemiş olur”
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı, Covid-19 salgının hayatımızı tümüyle etkilediğine dikkat çekerek, hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri almanın ve maske takmanın bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Kamuoyunda, maske takma zorunluluğu ile ilgili olarak bir yasa bulunmadığını aktaran Külahçı, bu nedenle de kimsenin maske takmaya zorlanamayacağına ilişkin yanlış bir kanaat olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Külahçı, “Ceza Yasamız Fasıl 154 madde 137’de, yasal talimatlara uyma zorunluluğu başlığı altında, yetkili birimlerce usulüne uygun olarak verilen kararlara uyulmamasını suç olarak öngörmüş ve bu kişilerin iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini düzenlemiştir” dedi.

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Yetkili merciler tarafından alınan maske takma zorunluluğuna ilişkin kararlara uymayan kişiler hakkında Fasıl 154 Ceza Yasası çerçevesinde yasal işlem başlatılabileceğinin altını çizen Külahçı, “Bu nedenle, maske takma zorunluluğuna uymayanlar suç işlemektedirler. Ayarıca, maske takmanın hem kendi sağlığımızı hem de başkalarının sağlığını korumak açısından önemli bir tedbir olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Kalabalık ortamlardan uzak durun         

Doç. Dr. Külahçı, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Covid 19 hastalarının %80’inin bu hastalığı hane halkından kaptığını aktararak, bu nedenle dışarda yeterli önlem alınmaması durumunda sadece kendimiz değil ailemizin sağlığını da tehdit ettiğimizi kaydetti.

Covid-19 salgının tüm yaşantımızda değişikliklere sebep olduğunu ve rutin alışkanlıklarımızdan vazgeçtiğimizi belirten Külahçı, kalabalık ortamlara mecbur olmadıkça girmemesi gerektiğini ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olduğumuz durumlarda ise maske takmayı ihmal etmememiz önerisinde bulundu.

Doç. Dr. Külahçı, sürecini mümkün olan en az zararla ve en düşük oranda yerel vaka ile tamamlamak için tüm toplum olarak elimizden geleni yapmamız gerektiğine dikkat çekerek, “Hükümet yetkilileri ile birlikte halkın da yerine getirmesi gereken yükümlülükleri var. Bunlardan en önemlisi, yetkililer tarafından yapılan uyarılara uymak. Sosyal hayattan kopmadan salgının yayılmasını önlemek ancak bireysel önlemlerinin alınması ile mümkün olabilir. Bu nedenle, özellikle maske takmak ve kişisel hijyene dikkat etmek konusunda özen göstermeliyiz” dedi.

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