Mağusa esnafı zor durumda

MAĞUSA HABER AJANSI

Gazimağusa’nın en işlek yeri olan Salamis caddesi olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nda bulunan dükkanlar bir bir kepenk kapatmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle satış yapamayan esnaf, iş yerlerini kapatmaya başladı.

Mağusa'da gerek kafe ve restoran alanında gerekse tekstil-konfeksiyon üzerine vatandaşa hizmet veren birçok işletme pandemi dolayısıyla 7 ay içerisinde kepenk indirdi. Cadde üzerinde bulunanan bir çok dükkan kiralık ilanı verdi.

Mağusa’da bölgede yıllardan beri öğrenciye yönelik yatırımlar yapılıyor. Yatırımların büyük bir çoğunluğu ise üniversite civarında olan Salamis Yolu üzerinde pandemi dolayısı ile ülkelerine geri dönen öğrenciler adaya gelememesinden dolayı esnaf da satış yapmamadı.

İsmet İnönü Bulvarı üzerinde dükkanı bulunan esnaf pandemi dolayı 7 aydan beri kira bedellerini ödemekte zorluk çekiyor. Birçok esnaf öğrenci olmaması, vatandaşlarında eskisi kadar alışveriş yapmaması nedeniyle geçim sıkıntısı çekmeye başladı.