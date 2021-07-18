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Lens kullananlar bu hataya düşmeyin!

Bayram tatiliyle birlikte çok sayıda vatandaş sahil bölgelerine akın etti. Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, tatilde olan ve havuzu tercih eden vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Hacıağaoğlu, "Havuza ve denize kontakt lensle girmek yazın en sık yapılan 5 hatanın başında geliyor. Bu kesinlikle enfeksiyon sebebi" diyerek enfeksiyonların önüne geçmek için vatandaşlara deniz gözlükleri kullanmalarını tavsiye etti

18 Temmuz 2021 Pazar 19:57
Lens kullananlar bu hataya düşmeyin!

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte çoğu vatandaş soluğu sahil kenarında aldı. Ege ve Akdeniz sahilleri, tatilcilerle dolarken uzmanlar da vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Göz Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, yaptığı açıklamada havuza ve denize girenlere kritik bilgilendirmede bulundu.

"YÜZME GÖZLÜKLERİNİ ÖNERİYORUZ"

Havuza ve denize kontakt lenslerle girmenin sulardan gözümüze bulaşabilecek enfeksiyon riskini arttırdığını söyleyen Hacıağaoğlu, "Havuz sularının dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddeler ise hem kontakt lensin yapısını bozmakta hem de kimyasallara bağlı göz iltihaplanmasına neden olabilmektedir. Bu konuda ısrarcı davranan hastalarımıza aylık lensler yerine günlük kullan-at lensler tercih etmelerini öneriyoruz. Hastalarımıza ayrıca suya girerken gözlerin suyla olan temasını azaltmak için yüzme gözlükleri takmalarını öneriyoruz."

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"GÜNEŞE DOĞRUDAN BAKMAK TEHLİKELİ"

Güneşe doğrudan bakmanın gözün neredeyse tüm tabakalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Hacıağaoğlu, "Güneşe doğrudan bakmak UV-A ve UV-B'ye maruziyeti artırarak gözün ön saydam tabakası olan korneada yanıklar oluşturabilir ve konjonktivada halk arasında kuş kanadı denilen pterjiyum hastalığına neden olabilir. Katarakt gelişimini hızlandıran bu davranış gözün ağ tabakası retinada ise kalıcı değişikliklere neden olarak görme kaybına yol açabiliyor." ifadelerine yer verdi.

"DAMLALARA ARA VERMEYİN"

Özellikle 10.00 ile 15.00 saatlerinin hava sıcaklığının ve dolayısıyla buharlaşmanın arttığı bilgisini veren Hacıağaoğlu, "Bu saatler arasında göz yaşımız çok daha hızlı buharlaşmakta buna bağlı gözlerde yanma, batma, kızarıklık gibi göz kuruluğu şikayetleri görülebilir. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda olanlar mutlaka koruyucu şapkalar ve güneş gözlüğü takmalı, dışarıda olduğu süreyi mümkün olduğunca kısa tutmalıdır. Eğer daha önce teşhis edilen bir göz kuruluğu hastalığınız var ise koruyucu içermeyen suni gözyaşı damlaları daha sık damlatılmalıdır. Özellikle göz kuruluğu teşhisi konulan ve tedavi altında olan hastalarımız; yaz döneminde artan buharlaşma nedeniyle gözyaşı damlalarına kesinlikle ara vermemelidir. Mevcut tedavilerine rağmen şikayetlerinde artış olması halinde mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurmalıdır" yorumunu yaptı.

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