Lefkoşa Elektrik Dairesi çalışanları ortada yok!

Vatandaşlar, elektrik faturalarını ödemeye gitti ancak memurlar yerinde olmayınca faturalarını ödemek için saatlerce daire binasının önünde bekledi.

GREVDELER Mİ?

Elektrik Dairesi’ne fatura yatırmak için gişe binası önüne giden bir çok vatandaş faturalarını ödeyemedi. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız saatlerce gişe kapısı önünde beklediler ve böylesi bir durumun sebebini anlayamadıklarını, mesai saatleri içerisinde daire çalışanlarının yerinde olmadıklarını dile getirdiler ve “Grevde mi bunlar” diye isyan ettiler.

POZİTİF VAKA İDDİASI!

Kimi vatandaşlarda son günlerde etkisini iyiden iyiye arttıran salgın hastalığın daireye bulaştığı iddialarında bulundu. Bu sebepten dolayı dairenin karantinaya alınmış olabileceği söylentiler arasında yer alıyor.