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Koşarak kanseri yendi

Emekli hemşire Aysel Yıldız yıllarca atletizmde rekorlar kırdı. 2 yıl önce kansere yakalanan Yıldız, bu hastalığı yenmeyi başardı ve yine madalyaları topladı. Azimli kadın, “Hastalıktan koşarak kurtuldum. Koşmak bana ilaç gibi ge-liyor” dedi.

04 Temmuz 2021 Pazar 09:42
Koşarak kanseri yendi

İzmir'de yaşayan evli ve iki çocuk, bir torun sahibi 70 yaşındaki emekli hemşire Aysel Yıldız yıllarca pistlerde yarıştı. 60 yaşında emekli olduktan sonra atletizme başladı.

400-800 ve 1500 metrelerde Türkiye ve Balkan rekorları kırdı. 2019 yılında Uluslararası İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre 195 metreyi 4 saat 41 dakika koşarak rekor kırdı.

İzmir Masterları Atletizm Kulübü'nün (İZMAK) lisanslı sporcusu olan Aysel hemşire bugüne kadar 200'e yakın madalya 60 kupa kazandığını belirterek, “Maratonda Türkiye rekoru kırıp en iyi dereceyi yapmıştım. Kendimi önemli yarışmalar öncesi çok iyi hissederken birden halsizlik ve güçsüzlük başladı.

2019 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken kolon kanserine yakalandığımı öğrendim. Ameliyat oldum ardından sekiz aylık bir kemoterapi süreci geçirdim. Çok ağrılı bir süreçti. Kemoterapi kadar vücudu halsiz güçsüz bırakan bir şey yoktur. O dönem antrenmanları azalttım ama sporu asla bırakmadım, moralimi en üst düzeyde tutmayı başardım” diye konuştu.

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STRESTEN KAÇIN…

Aysel Yıldız şöyle devam etti: “Onlarca ülkede yarış koştum, hastalığım sürece o yarışları gözümün önüne getirdim. Bu beni güçlendirdi. Bir daha eski günlerime geri dönüp dönemeyeceğim korkusunu yaşadığım günler de oldu. Ancak maratonun verdiği irade ve yarışma azmi hayata sıkı sıkı tutunmamı sağladı. Benim gibi kanser hastalarına önerim bol bol doğada spor yapıp morallerini yüksek tutsunlar, en önemlisi de stresten uzakta yaşasınlar. Yaşamın pardonu olmuyor, yaşadığımız, nefes aldığımız her saniye inanın çok önemli çok güzel. Hastalığımı spor ile yendikten sonra yeniden düzenli antrenmanlara başladım.”

YAŞADIKÇA KOŞACAĞIM
Yaklaşık sekiz ay önce antrenmanlara başlayan ve Milli Takım Antrenörü Birsen Kılıç ile eşi Ferhan Yıldız'ın önemli destekleriyle eski günlerine döndüğünü belirten Aysel Yıldız geçtiğimiz hafta sonunda Atletizm Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen ve 35 ilden 265 sporcunun katıldığı Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'na katıldı. Yıldız, katıldığı 400 ve 800 metre yarışmalarında yine birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Azimli kadın, “Koştukça yaşıyorum, yaşadıkça koşacağım” sözlerini kullandı.

Yarışlarda birinci oldu, eski günlerine döndü

Madalya ve kupalarını atletizm pisti üzerinde okurlar için paylaşan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: “Sporcu arkadaşlarım, kulüp başkanı Ercan Özkan, antrenörüm ve sevgili eşim bana çok destek oldu. 2 yıldır yarışmamıştım, çok heyecanlıydım. 400 ve 800 metre yarışları çok zordur, sürat ve dayanıklılık ister. Ancak iki yarışı da birinci bitirerek eski günlerime döndüm. Hedefim eylül ayında Arnavutluk'ta yapılacak Balkan Şampiyonası'nda iki Balkan ve Türkiye Rekoru kırarak ülkeme yine iki altın madalya kazandırmak.”

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