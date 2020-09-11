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KKTC'ye 1 haftalığına geldi; karantina kuralları değişince mağdur oldu...

İngiltere'de 150 Pounda  PCR testi yaptırıp Kıbrıs'a gelen KKTC vatandaşı kadın, ev karantinası uygulamasının değişmesi sebebiyle mağdur olduğunu kaydetti.

11 Eylül 2020 Cuma 12:05
KKTC'ye 1 haftalığına geldi; karantina kuralları değişince mağdur oldu...
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İngiltere'de 150 Pounda  PCR testi yaptırıp Kıbrıs'a gelen KKTC vatandaşı kadın, ev karantinası uygulamasının değişmesi sebebiyle mağdur olduğunu kaydetti.

KKTC'ye gelmeden önce, 150 Pound ödeyerek PCR testi yaptırdığını, test sonucunun negatif çıktığını ve Larnaka Havalimanına kadar sorunsuz bir şekilde yolculuk yaptığını belirten kadın, Larnaka Havalimanında PCR testlerini gösterip havaalanından ayrıldı.KKTC'ye geçmek üzere sınır kapısına gelince yeni karantina kuralları dolayısıyla mağdur olduğunu dile getirdi.

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1 HAFTA EV KARANTİNASINA GÖRE HAZIRLIK YAPMIŞTI

Oğlu; kanser tedavisi gördüğü ve risk grubunda olduğu için 14 aydır oğluyla görüşemediğini, uzun zamandır oğlunu riske atmamak için KKTC’ye gelmediğini ve Covid-19 sebebiyle de 14 aydır ailesinden uzak olduğunu dile getiren kadın, dün akşam geldiğimde KKTC’ye giriş yapmak isterken bana “7 gün karantinada kalmak zorunda olduğumu” belirttiler.  “Ben zaten adaya 1 haftalığına gelmiştim” bu sebeple mağdur duruma düştüm. Benim tüm testlerim negatif çıktı. Şu anda beni karantina oteline götürdüler bir günde kararların değişmesiyle ben ve benim gibi kişiler mağduriyet yaşıyor.

Kendisine; ilgili makamların gerekli görmesi halinde karantina oteline alınacağı ve ücretini kendisi ödeyeceğine dair kağıt imzalatıldığını kaydeden kadın, gelmeden önce böyle bir uygulamadan haberi olmadığını ifade etti.

Şu anda otelde, karantinada bulunduğunu söyleyen kadın, karantina şartlarından yakınarak yemek konusunda zorluk yaşadığını, kendisine 'dışarıdan yemek sipariş vermesini' tavsiye ettiklerini dile getirdi. "Sipariş edilen yemekle virüs gelmez mi?" şeklinde soru sorankadın: "Ailem Güzelyurt'ta. Güzelyurt'tan buraya kadar yemek mi taşısınlar?"soruma ise otel sorumlusu ellerindeki imkanların bu kadar olduğunu ve tüm personelin özverili bir şekilde çalıştığını ancak bu yetersizlikten otelin sorumlu olmadığını; otelin bu kadar çok insana yetişemeyeceğini dile getirdi.

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Otel Karantinasında BekliyorİngiltereKKTC Vatandaşı Kadı
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