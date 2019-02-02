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Kısa erkeklerin uzunlara göre şiddet eğilimi daha fazla

Kısa erkeklerin uzunlara göre şiddet eğilimi daha fazla

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:35
Kısa erkeklerin uzunlara göre şiddet eğilimi daha fazla

Kısa insanların uzunlara göre daha sinirli ve şiddete eğilimli olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kendisini daha az güçlü hisseden erkeklerin şiddetli saldırı veya suça karışma ihtimali diğerlerine göre üç kat daha fazla.

Atlanda'daki Hastalık Kontrol Merkezi'nde yapılan araştırmada yaşları 18 ila 50 arasında olan 600 erkek, kişisel imaj, uyuşturucu, şiddet ve suça ilişkin davranışları önleme konusunda gözlemlendi.

Buna göre kendilerini daha az 'erkeksi' hissedenler daha fazla saldırgan olma eğiliminde.

'Napoleon Kompleksi' günümüzde de var
Oxford Üniversitesi'nde daha önce yapılan bir araştırmada 'Napoleon Kompleksi' olarak da bilinen 'Kısa Adam Sendromu'nun günümüzde de geçerli olduğu ortaya konulmuştu.

Uzmanlara göre, kısa insanlar kendilerini tehlikeye daha açık hissediyor ve yüksek paranoya seviyesine sahipler. Bu durumda kısa erkeklerin silahla saldırma ve yaralanmayla sonuçlanacak olaylara karışma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kısa BoylularŞiddet
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