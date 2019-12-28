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Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı

Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı

28 Aralık 2019 Cumartesi 22:11
Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı

6 aydır karın şişkinliği ve kilo sorunu yaşayan 49 yaşındaki kadın hastanın karnından 40 cm çapında ve 6,8 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Daha önce çeşitli nedenlerle karnından 5 defa ameliyat olan ve rahim dokusu alınan 49 yaşındaki hasta, 6 ay boyunca karnının şiştiğinden yakındı. Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek’e başvuran hastada sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm’lik kitle tespit edildi.

6.8 kilogramlık kitleyi ameliyatla alan Şimşek, “Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık” dedi.

“PATOLOJİK BULGULAR TEMİZ”

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Ameliyat sırasında hızlı patoloji tetkiki yaptıklarını söyleyen Uzman, “20 dk içinde hızlı patoloji sonuçlandı, sonuç iyi huylu yumurtalık tümörü geldi ve hastamızın diğer yumurtalığını da alarak ameliyatı bitirdik” diye konuştu.

“KADINLAR KARIN ŞİŞLİĞİ YAKINMASINI ÖNEMSEMELİ”

Bazı yumurtalık tümörlerinin sinsi büyüyerek zamanla kanserleşebildiğini aktaran Uzman, erken teşhis için uyardı;

“Erken teşhis yapılsa yumurtalık korunabilecekken, hastanın şikayetini önemsemesi ya da kadın doğum muayenesinden çekinmesi nedeniyle tanı gecikiyor, yumurtalık kaybediliyor. Bazen de tablo ileri evre bir yumurtalık kanseri olarak karşımıza çıkıyor“ dedi ve kadınların karın şişliği yakınmasını önemsemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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