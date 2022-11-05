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Kasım ayında ne yemeli?

Her mevsimin ve ayın kendine özgü taze olarak bulabileceğiniz meyve ve sebzeleri var. İşte Kasım ayında bulabileceğiniz, mevsimindeki sebze ve meyveler...

05 Kasım 2022 Cumartesi 09:15
Kasım ayında ne yemeli?

Bağışıklık sistemimizi korumaya çalıştığımız şu günlerde mevsiminde meyve ve sebzeleri tüketmek oldukça önemli. İşte bu ay tüketmenizde fayda olan sebze ve meyveler:

Sebzeler:

Brokoli

Brokoli, sonbahar ve kış mevsimlerinde yemeklerde çok fazla tercih ettiğimiz bir sebze. Çorbasından salatasına kadar her yemekte kullanabiliyoruz ve besin değeri de oldukça yüksek bir sebze. Brokolinin içinde yüksek oranda postasyum, A ve C vitaminleri var. Antioksidan özelliğiyle de bilinen brokolinin birçok faydası var:

Bağışıklığı güçlendiriyor.

Kolon ve prostat kanserlerinden koruyor.

Kalp rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Kan şekerini dengeliyor.

Pancar

Tıpkı brokoli gibi pancar da antioksidan özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Slatalardan turşuya kadar birçok yemekte tüketebilmenizin çok kolay olduğu pancar, içerdiği besin değerleriyle de oldukça zengin. Demir, folik asit ve A vitamini açısından yüksek değerler barındırıyor. Faydalarına gelecek olursak, saymakla bitmeyen faydalarının arasından aşağıdakileri ifade edebiliriz:

Beyinsel fonksiyonların doğru bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor.

Demans hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Kan dolaşımını düzenleyerek, tansiyonu dengeliyor.

Karnabahar

Kızartmasından sulu yemeğine kadar birçok yemekte karşımıza çıkan karnabahar, bu ay tüketmenizde fayda olan sebzeler arasında. Özellikle potasyum açısından zengin olan karnabahar, haşlamasıyla diyetlerin favori yiyeceklerinden biri oluyor. Folik asit ve lif açısından da zengin bir kaynak. Besin değerlerinden sonra vücudumuza faydalarına bakalım:

Sonbahar ve kış mevsimlerinde sıklıkla karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor.

Göz hastalıklarının iyileşmesine veya önlenmesine yardımcı oluyor.

Yağ yakma özelliğiyle kilo vermenizi kolaylaştırıyor.

Yorgunlukla başa çıkmanızı kolaylaştırıyor.

Brüksel lahanası

Yemekten zevk alacağınız brüksel lahanası, potasyum açısından çook zengin bir kaynak. K, A ve C vitaminleri açısından yüksek değerler barındırıyor. Salatasından haşlamasına kadar birçok şekilde tüketebileceğiniz brüksel lahanasının faydaları oldukça önemli:

Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor.

Kemik erimesine karşı koruyor.

Diş ve kemik sağlığını koruyor.

Akciğer ve kolon kanserlerinden korunmanızı sağlıyor.

Meyveler:

Trabzon hurması

Trabzon hurması, içerdiği lif, potasyum, A ve C vitaminlerini vücuduna almak isteyenlerin lezzetli tercihlerinden biri. Faydaları en çok şu alanlarda karşımıza çıkıyor:

Vücut direncini koruyor.

Sindirim problemlerine iyi geliyor.

Yüksek tansiyon hastalığıyla başa çıkmanıza yardımcı oluyor.

Enerji verici özelliğinden dolayı yorgunluğu azaltıyor.

Ayva

Tatlısıyla yüzlerimizi güldüren ayva, besin değeri açısından insan vücuduna oldukça yararı olduğunu söylememiz gerekir. Fosfor, sodyum, çinko, K ve B vitaminleri ayvanın besin değerlerinden en önemlileri sayılabilir. İşte ayvanın faydaları:

Kanın pıhtılaşma hızını ayarlıyor.

Bağırsak hastalıklarından korunmanıza yardımcı oluyor.

Cildi gençelştiriyor ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı oluyor.

Saçların hızlı uzamasını sağlıyor.

Muşmula

Diyet yapanların favori yiyeceklerinden olan hurma, kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde lezzetiyle tadını damağımızda bırakıyor. Diyet yapanların tercih sebebi içerdiği bolca lif olabilir. Ayrıca potasyum ve C vitamini açısından da oldukça zengin olan muşmularının faydaları şöyle:

Strese karşı etkili ve depresyon riskinden koruyor.

Böbrek taşı olanlara iyi geliyor.

Hamile olma şansını artırıyor.

İdrar söktürmeyi sağlıyor.

Mandalina

Turunçgillerin belki de en çok tükettiğimiz üyesi olan mandalina, bilindiği gii çok yüksek C vitamini kaynağı. Brom, fosfor, potasyum, A ve B vitaminleri açısından da oldukça faydalı olan mandalinanın bu ayda tüketilmesinin birçok sebebi ve faydası var:

Vücuttaki yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

Cildi güzelleştiriyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Kan şekerini düzenliyor.

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