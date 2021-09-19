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Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin gıda ürünlerine, özellikle de kahve üretimine büyük darbe vuracağı belirtildi.

19 Eylül 2021 Pazar 16:14
Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı!

Son dönemde yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin çevresel ve sosyolojik etkileri incelenirken, ABD’de gıda, özellikle de kahve üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. New York ve Michigan State Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, “Yüksek kaliteli kahve türlerinin yüzde 60'ının iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu gözüküyor" denirken, “Muhtemelen hayatımızın geri kalanında her gün kahveye daha fazla para ödeyeceğimiz anlamına geliyor” ifadeleri yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinin gıda ürünlerine, özellikle de kahve üretimine büyük darbe vuracağı belirtildi.

İklim değişikliğinin etkileri üzerine araştırma gerçekleştiren New York ve Michigan State Üniversitesi bilim insanları, iklim sorununa dikkat çekmek ve büyük bir sorun olduğunun altını çizmek için potansiyel tehlikelere dikkat çekti.

İklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu olmadığını, bir tüketici sorunu da olduğunu belirten bilim insanları, halkın bu konuyu anlamakta zorlandığını ve bu nedenle basit terimlerle ifade ettiklerini söyledi.

Araştırmada, “İklim değişikliği, muhtemelen hayatımızın geri kalanında her gün kahveye daha fazla para ödeyeceğimiz anlamına geliyor” denildi.

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Konuyla ilgili konuşan Michigan State Üniversitesi'nde tarım, gıda ve kaynak ekonomisi bölümü başkanı Titus O. Awokuse, tüketicilerin artan sıcaklıklar, aşırı yağışlar ve şiddetli kuraklıkların sıklığı nedeniyle çok daha pahalı ve daha düşük kaliteli kahve beklemeleri gerektiğini söyledi.

Awokuse, "Son araştırmalar, yüksek kaliteli kahve türlerinin yüzde 60'a varan kısmının iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.

Gıda maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirten bilim insanları, bunda corona virüs pandemisi, arz ve işgücünün büyük etkisinin olduğunu belirtirken, iklim etkisinin de büyük payının olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili konuşan New York Üniversitesi'nde beslenme ve gıda çalışmaları öğretim görevlisi doçent Carolyn Dimitri, "Fiyatlar arz ve talebi yansıtıyor ve üretim maliyetleri yükselirse veya arz daha da kısıtlanırsa fiyatlar yükselir" dedi.

Dimitri, “İklim değişikliği muhtemelen üretim maliyetlerini artıracak ve en azından bazı yıllarda arzı azaltacak” diye konuştu.

Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan Brezilya’da yaşanan aşırı hava olayları nedeniyle kahve fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pandemi ile ilgili konular nedeniyle yaşanan tedarik ve kahve çekirdeklerinin maliyeti ise bu yıl şimdiye kadar yüzde 40'tan fazla arttı.

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