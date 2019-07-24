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İnsanların damak tadı gelişiyor, nüfus ve tüketim artıyor

İnsanların damak tadı gelişiyor, nüfus ve tüketim artıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:12
İnsanların damak tadı gelişiyor, nüfus ve tüketim artıyor

'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' yüksek eğitim programlarının gördüğü büyük ilgi, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de katlanarak büyüyor. KKTC Yüksek Eğitim Programları arasında özgün ve marka eğitimin en önemli temsilcilerinden olan GAÜ, 2019- 2020 Akademik Yılı'nda da iddiasını sürdürüyor.

Geleceğin meslekleri olarak tarif edilen kategoride, üst sıralarda seyreden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün akademik literatürde tanımı; Kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplin olarak geçiyor. Mide ve kanun kavramlarının; Antik Yunan Dili ile ifadelerine dayanan 'Gastronomi', Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik şekilde azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan nitelikli süreci anlatıyor.

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"YEMEK KÜLTÜRÜMÜZ ÖNCELİKLİ"

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah, özellikle turizm ve otelcilik alanlarında uluslararası camiada çalışabilecek ve dil bilen öğrenciler yetiştirdiklerini anlatıyor. Şah, coğrafyaların kendine has yemek kültürü olduğunu ve Türk Mutfağı'nın da tanınırlığını arttırabilmenin yolunun üniversitelerden geçtiğini de ekliyor.

Şah; yemek kültürünün, uluslararası tanınırlık anlamında etkisini ise şöyle tanımlıyor; "Seyahat eden insanlar söz konusu olduğunda, gastronomi amaçlı seyahatin oranını belirlemek için bir araştırma yaptım. Uluslararası istatistik raporlarına göre; Seyahat edenlerin yüzde 25’i bu amaçla seyahat ediyorlar. İnsanlar seyahat ettikleri yerlere özgü yemek kültürünü öğrenmek istiyorlar. Mutfağımız, dokuz bin yıllık bir geçmişe sahip. Mutfağımızın çok kaliteli olduğunu da görüyoruz. Mutfak sanatlarıyla birlikte farklı kültürlerden aldığımız yemekleri, esasına uygun olarak dünya kültüründen örnekler ilave ederek yeni bir tabak oluşturuyoruz, elbette bunu yaparken tecrübemizi konuşturarak, akademik iddiamızı koruyor ve her yıl daha da ileriye taşıyoruz."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarının, mutfakta çalışmak gibi bir zorunlulukları olmadığını da anlatan GAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Mustafa Şah, mezunların restoran zincirlerinde veya resmi kurumlarda denetçi olarak iş bulabilme imkanına sahip olduğunu belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa şahGastronomi
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