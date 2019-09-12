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İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz

LAÜ Akademisyeni Aslay, ilk yardımın önemine dikkat çekti

İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz

LAÜ Akademisyeni Aslay, ilk yardımın önemine dikkat çekti

12 Eylül 2019 Perşembe 17:33
İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay 13 Eylül Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla ilk yardımın önemine dikkat çekti.

İlk yardımı, kişinin sağlığını tehdit eden, bozan daha da kötü sonuçlar doğurabilecek acil durumlarda herhangi bir tıbbi araç gereç kullanmaksızın yapılan müdahaleler olarak açıklayan Aslay, bu uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilere ise ilk yardımcı denildiğini belirtti.

İlk yardım bilgisi ve eğitimi toplumda herkes tarafından uygulanabilir

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“Dünyada ortalama her 60 saniyede bir en az 10 kişi ilk yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla konuya dikkat çekmek ve toplum bilincini sağlamak için her yıl 13 Eylül tarihinde “ilk yardım” günü tüm dünyada 180’den fazla ülkede kutlanmaktadır” diyen Aslay sağlıkla ilgili diğer tüm eğitimlerden farklı olarak, ilk yardım bilgisi ve eğitimi toplumda herkesin öğrenip uygulayabileceği basit ve temel uygulamalardan oluştuğunu dile getirdi.

Aslay, “Hayatı boyunca herkes en az bir kez ciddi sağlık tehdidi içeren durumla karşılaşmaktadır. İşte bu an da acil sağlık sistemini aktive edecek, hasta veya kazazedeyi hayatta tutacak basit ve kolay uygulamalar ile durumun kötüleşmesini durduracak ya da yavaşlatacak bilgiye sahip kişilerin uyguladıkları ilk yardım ile gelişebilecek olumsuz durumlar engellenebilir” diyerek acil durumlarda ölümlerin % 10’unun ilk 5 dakikada gerçekleşmekte olduğunu ve uygulanacak doğru ilk yardım ile bu oranın azaltılabileceğine vurgu yaptı.

Her ilk yardım gönüllüsü bir kahramandır

“İlk yardım eğitimi ve bilgisi için sağlık üzerine eğitim almış olma zorunluluğu yoktur. Toplumda her kesim özellikle bulundukları çevrede daha yüksek oranda görülme ihtimali olan durumlarda olmak üzere uygun eğitimlerle yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilir. Acil olarak müdahale edilmesi gereken durumlarda, ilk yardımcı, hasta veya kazazedenin bilincini, solunumunu ve nabızını kontrol edip, durumun ilk değerlendirmesini yapmalıdır” diyen Aslay ilk yardım bilgi ve eğitimine sahip olanların en çok kaygı duydukları konunun yanlış müdahale etmek olduğunu ve bu aşamada yapılabilecek en doğru hareketin acil yanıt sistemini aktive ederek (112) sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar kazazedenin yanından ayrılmamak olduğunu ifade etti.

İlk yardımdaki temel amaçların, beli hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamı devam etmesine fayda sağlayacak müdahalede bulunmak ve durumun kötüleşmesini önlemek olarak açıklayan Aslay, her ilk yardımcının gönüllü bir kahraman olduğunu ve eğitiminiz, kişisel özellikleriniz, sosyal durumunuz ne olursa olsun, ilk yardım eğitimi almak ve uygulamak ile bir kişinin hayatını değiştirip dünyaya bir yaşam armağan edebilineceğine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İlk Yardım
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