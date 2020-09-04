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Helal Olsun Cemil Sarıçizmeli

 Mehmetçik beldesinin başarılı Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli'den örnek davranış

04 Eylül 2020 Cuma 09:33
Helal Olsun Cemil Sarıçizmeli
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Ergün YAHAT

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 Mehmetçik beldesinin başarılı Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli hayvansever yanı ile de büyük takdir topluyor. Bir vatandaşın karton kutu içerisinde bıraktığı kedi yavrularını görüp alan ve onlara büyümeleri için süt veren Sarıçizmeli’ye tebrik mesajları yağıyor.

 İşte Cemil Sarıçizmeli’in 'sosyal medya paylaşımı; “Biberon tutmayalı çok uzun zaman oldu, biraz acemilik var ama keyif büyük. Birileri sokağa terketmiş, seyirci kalmak, görmezlikten gelmek olmazdı. Bu kadar umutsuzluğun içinde onlara umut olmak, belki onlarla umutlanmak... bu arada hiç tecrübem yok kedi yavrusu bakımında, bilen varsa burdan bir el uzatsın.

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Anahtar Kelimeler:
Cemil Sarıçizmeli
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