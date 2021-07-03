banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı

Özellikle evcil hayvanlardan insanlara corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığı araştırılmaya devam ederken Amerika'da bazı hayvanat bahçelerinde hayvanlar için de aşılama başladı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:10
Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı

Pandemi ile mücadelede aşılama tüm dünyada hız kazanırken hayvanlar için de önlemler geliştirildi. Zoetis, 27 ABD eyaletindeki yaklaşık 70 hayvanat bahçesinin yanı sıra üniversitelere ve diğer hayvan koruma alanlarına 11 bin doz aşı bağışlıyor ve Oakland Hayvanat Bahçesi ilk yararlananlardan biri oldu.

Aşılamaya ilk olarak başlanan Oakland Hayvanat Bahçesi’nden veterinerlik hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Alex Herman konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hayvanlarımız için çok daha fazla güvenlik anlamına geliyor. Hayvanat bahçesinde aşılanan ilk hayvanlarımız, güzel ve yaşlı kaplanlarımızdan ikisiydi.”

Oakland Hayvanat Bahçesi’nde şimdiye kadar, insanlarda COVID’e neden olan SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş herhangi bir hayvan vakasına rastlanmadı. Ancak hayvanat bahçesinin olağanüstü önlemler aldığını söyleyen Dr. Herman, bakıcıların güvenli mesafeyi korumasını ve koruyucu ekipman kullanmalarını zorunlu kıldı.

Vizonlarda test edildi diğer hayvanlara da uygulanıyor

Bununla birlikte, büyük kediler ve goriller gibi diğer savunmasız hayvanlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve pek çok başka bölgede yer alan hayvanat bahçelerinde enfekte olmuştu. Şubat ayında San Diego Hayvanat Bahçesi’nde, ilk olarak vizonda test edilen Zoetis aşısı maymunlarda uygulanmaya başlamıştı.

New Jersey merkezli şirket, eyaletin bu baharda tüm çiftlik vizonlarının aşılanması gerektiğine karar vermesinin ardından Oregon’daki vizon çiftçilerine de aynı deneysel aşıyı sağladı.

Virüs vizonlardan insanlara bulaştı

Pandeminin başlangıcından itibaren evcil hayvan sahipleri, hayvan bakıcıları, kürk çiftçileri ve bilim insanlarının hepsinin hayvan enfeksiyonları konusunda endişeleri vardı. Evcil hayvan sahipleri, kedi ve köpeklerin sağlığı konusunda endişelenirken, epidemiyologlar ve halk sağlığı yetkilileri, evcil veya vahşi bazı hayvan türlerinin, virüsün yaşayabileceği ve mutasyona uğrayabileceği bir rezervuar haline gelebileceği konusunda uyardı.


ABD Tarım Bakanlığı, kediler veya köpekler için herhangi bir aşıyı değerlendirmedi ve veterinerler, evcil hayvanların virüsü insanlara ilettiğine dair hiçbir kanıt bulamadıklarını sürekli olarak belirttiler. Ancak virüs, çiftlikteki vizonlardan insanlara geçti.

banner341
Kediler virüse karşı daha hassas

Bu arada bilim insanları da hem kedilerin hem de köpeklerin virüsü sahiplerinden kaptıklarını bulmaya devam ediyorlar. Kediler daha hassas olsalar da çoğu hafif semptomlara sahip.

Ontario’daki Guelph Üniversitesi’nde veteriner ve immünolog olan Dr. Dorothee Bienzle, yakın zamanda Covid’li insanlarla evlerde yaşayan kedi ve köpeklerle ilgili bir araştırmayı tamamladı ve ciddi semptomları olan birkaç kedi vakası buldu. Ancak semptomları kesin olarak corona virüsüne bağlamak için diğer tüm hastalıkların dışlanması gerektiğini söyledi.

Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’ndeki veterinerlik okulunda veteriner ve patolog olan Dr. Karen Terio, “Ciddi klinik belirtileri olan kedileri duydum ama bunu doğrulayabilecek herhangi bir vaka görmedim” diyerek bu durumu yineledi.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nin yakın tarihli çevrimiçi toplantısında Dr. Bienzle, kendisi ve meslektaşlarının yürüttüğü araştırmanın ön sonuçlarını sundu.

İnsanlardan hayvanlara bulaşabiliyor

İlk olarak, corona virüsü testi pozitif olan insanların evlerindeki kedileri ve köpekleri test ettiler. Dr. Bienzle, “Pozitif olması muhtemel bir nüfusu hedefledik” dedi.


Araştırmacılar kedilerin, köpeklere göre daha çok pozitif vakaya sahip olduğunu buldular. Ayrıca kedilerde sahipleriyle geçirilen zaman dikkate alınınca, özellikle de aynı yatakta uyumak gibi, enfeksiyon kapma olasılıkları da arttı.

Araştırmacılar daha sonra barınaklara kabul edilen kedileri ve kliniklere getirilen kedileri test etti. Enfekte insanlarla yaşadığı bilinmeyen bu kedilerde barınaklardaki kedilerde yüzde 9 ve kliniğe getirilen kedilerde sadece yüzde 3’lük enfeksiyon oranları görüldü.

Dr. Bienzle, evcil hayvan sahiplerini COVID olmaları halinde insanlardan kendilerini nasıl izole ediyorlarsa hayvanlarından da aynı şekilde uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri de Kanada da evcil hayvanların aşılanmasını desteklemiyor. Bienzle, sosyal mesafe ve maske ile insanlardan hayvanlara virüsün bulaşmanın önlenebileceğini söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melek İpek, kadınlara seslendi: "Ayaklarının üzerinde dursunlar"
Melek İpek, kadınlara seslendi: "Ayaklarının üzerinde dursunlar"
Araştırma: İnsanlar en fazla 120 ila 150 yaşına kadar yaşayabilir
Araştırma: İnsanlar en fazla 120 ila 150 yaşına kadar yaşayabilir
Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı
Pandemide en çok moda alışverişi yapıldı
Bitcoin (BTC) boşanma sebebi oldu: “Eşim beni terkediyor”
Bitcoin (BTC) boşanma sebebi oldu: “Eşim beni terkediyor”
10 gençten 4'ü telefonsuz yaşayamıyor
10 gençten 4'ü telefonsuz yaşayamıyor
Çiçek yerine marul!
Çiçek yerine marul!
Hasta vampir yarasa sosyal mesafeye uyuyor
Hasta vampir yarasa sosyal mesafeye uyuyor
Kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli!
Kadınlar erkeklerden daha adil ve özenli!
Salamis sahilinde caretta caretta ölü bulundu
Salamis sahilinde caretta caretta ölü bulundu
Hepatit hastalarının pandemi sürecinde tedavileri kritik önem taşıyor
Hepatit hastalarının pandemi sürecinde tedavileri kritik önem taşıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim