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Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

25 Mayıs 2019 Cumartesi 19:07
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu

Nice ile Monaca ligin son maçında karşı karşıya geldi. Hakem, Nice'li futbolcu Youcef Attal'ın orucunu açması için maçı 1 dakika durdurdu.

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Fransa Ligue 1’in son haftasında Nice ile Monaco arasında oynanan maçın hakemi, Nice’li Youcef Attal’ın orucunu açması için maçı 1 dakika durdurdu.

Fransa Ligue 1’in son haftasında sahalarda ender görülen olaylardan birine rastlandı. Nice ile Monaco arasında oynanan, TSİ 22.05’de başlayan maçta hakem Ruddy Buquet, Nice’in Cezayirli futbolcusu Youcef Attal’ın orucunu açması için maçı durdurdu. Attal’ın kenara gelip su içmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Maçı ev sahibi Nice, Benoit Mukinayi (K.K.) ve Mickael Le Bihan’ın (P) golleriyle 2-0 kazanırken maça ilk 11’de başlayan Attal 90 dakika sahada kaldı. Attal, Mukinayi’nin kendi kalesine attığı golde rakip ceza sahasına ortayı yapan isimdi. 

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