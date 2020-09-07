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Hadise, yeni şarkısı ile dünya listelerinde

Karantina sonrasında yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Hadise, YouTube'da 15 saatte 2 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'den sonra birçok ülkede ilk sıralara yükseldi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:11
Hadise, yeni şarkısı ile dünya listelerinde
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Özel hayatının yanı sıra işinde de yüzü gülen Hadise, 'Küçük Bir Yol' şarkısını sevenleriyle buluşturdu. YouTube'daki klibi kısa sürede milyonlarca izlenen Hadise, dünya listesine girince sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür etti. 

DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

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Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük Bir Yol'u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise, Instagram hesabından klipten bir fotoğrafı paylaşarak dinleyicilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
HadiseYoutubeMüzik Piyasasın
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