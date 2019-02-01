Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.800
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8164
EURO
5.9804
Zeki Çeler'e bravo
ZEKİ ÇELER'E BRAVO
Gifa holdinge silahlı saldırı
Son Dakika
GİFA HOLDİNGE SİLAHLI SALDIRI
Vatandaş yapma vaadiyle dolandırdılar
VATANDAŞ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRDILAR
​​​​​​​Denetimliyi de yaktı…
​​​​​​​Denetimliyi de yaktı…
banner282

Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…

Denizli'nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…

Denizli'nin Buldan ilçesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ümit Uysal'a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu dünyaya getirdi. Uysal, kuzusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

01 Şubat 2019 Cuma 07:40
Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…

Buldan’ın kırsal Kadıköy Mahallesi’nde Ümit Uysal’a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun 5 ayaklı kuzusunu görünce şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu bir veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

FOTO: İHA- DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE 5 AYAKLI 6 TIRNAKLI KUZU DOĞDU. KADIKÖY MAHALLESİNDE ÜMİT UYSAL'A AİT AĞILDA DÜNYAYA GELEN KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR.

FOTO: İHA- DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE 5 AYAKLI 6 TIRNAKLI KUZU DOĞDU. KADIKÖY MAHALLESİNDE ÜMİT UYSAL’A AİT AĞILDA DÜNYAYA GELEN KUZU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR.

35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, “Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor” diye konuştu.

Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, “Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü
9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü
135 kilodan 67 kiloya düştü
135 kilodan 67 kiloya düştü
Ders çalışmıyor diye babası tarafından öldürüldü, karnesi kahretti
Ders çalışmıyor diye babası tarafından öldürüldü, karnesi kahretti
Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı
Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı
Poşet parası vermemek için markete eşekle gitti
Poşet parası vermemek için markete eşekle gitti
Kızını kaybettiği kanseri 90 yaşında yendi
Kızını kaybettiği kanseri 90 yaşında yendi
Sedanur'un katili belli oldu: DNA örnekleri eşleşti
Sedanur'un katili belli oldu: DNA örnekleri eşleşti
15 yaşındaki çocuk babasını 8 yerinden vurdu
15 yaşındaki çocuk babasını 8 yerinden vurdu
Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü
Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü
Bir gramı 2 milyar dolar ediyor!
Bir gramı 2 milyar dolar ediyor!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim