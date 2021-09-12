GAÜ Tıp Fakültesı Dekanı Prof. Dr. Ünyayar pandemi döneminde okulların açılmasını değerlendirdi

Prof. Dr. Ali Ünyayar açıklamasında “Şimdiye kadar, veriler, 18 yaşın altındaki çocukların, diğer yaş gruplarına kıyasla nispeten daha az ölüm ve genellikle hafif hastalık ile, bildirilen vakaların yaklaşık %8,5'ini temsil ettiğini göstermektedir. Ancak, kritik hastalık vakaları bildirilmiştir. Yetişkinlerde olduğu gibi, önceden var olan tıbbi durumlar, çocuklarda ciddi hastalık ve yoğun bakıma yatış için bir risk faktörü olarak öne sürülmüştür. Çocukların genellikle daha hafif hastalığı ve daha az semptomu olduğundan, vakalar bazen fark edilmeyebilir. Daha da önemlisi, çalışmalardan elde edilen erken veriler, gençler arasındaki enfeksiyon oranlarının küçük çocuklara göre daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir” dedi.

Altta Yatan Sağlık Sorunları (Astım, Diyabet, Obezite) Olan Çocuklar Okula Dönmeli Mi?

Bir çocuğun okula gitmesi gerekip gerekmediği sağlık durumuna, COVID-19'un toplulukları içinde mevcut bulaşmasına ve okulun ve toplumun COVID-19 bulaşma riskini azaltmak için uyguladığı koruyucu önlemlere bağlıdır. Mevcut kanıtlar, çocuklar için ciddi hastalık riskinin yetişkinlere göre genel olarak daha düşük olduğunu öne sürse de, çocuklar arasında enfeksiyon riskini en aza indirmek için özel önlemler alınabilir ve okula geri dönmenin faydaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Mevcut kanıtlar, astım (orta-şiddetli), obezite, diyabet veya kanser dahil olmak üzere kronik solunum yolu hastalığı gibi altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerin, diğer sağlık sorunları olmayan kişilere göre ciddi hastalık ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu, çocuklar için de geçerli gibi görünüyor, ancak daha fazla bilgiye hala ihtiyaç var.

Çocuklar İçin Kuluçka Dönemi Nedir?

Çocuklar için kuluçka süresi yetişkinlerle aynıdır. COVID-19'a maruz kalma ile semptomların başlaması arasındaki süre genellikle 5 ila 6 gün arasındadır ve 1 ila 14 gün arasında değişir.

Okulların Yeniden Açılmasına Veya Açık Tutulmasına Karar Verirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Okulları kapatmaya, kısmen kapatmaya veya yeniden açmaya karar verirken, öğrenciler, öğretmenler, personel ve daha geniş topluluk için eğitim, refah ve sağlık faydasını en üst düzeye çıkarmak ve yeni bir COVID salgınının önlenmesine yardımcı olmak için risk temelli bir yaklaşımla yönlendirilmelidir

Yararlar Ve Riskler: Açık Okulların Çocukları Ve Personeli Için Olası Yararlar Ve Riskler Nelerdir? Aşağıdaki Maddeler Dikkate Alındığında:

1-Okulun faaliyet gösterdiği bölgedeki iletim yoğunluğu: Vaka yok, ara sıra bulaşma; küme iletimi veya topluluk iletimi

2-Okulların kapanmasının eğitim, genel sağlık ve refah üzerindeki genel etkisi; ve savunmasız ve marjinalleştirilmiş nüfuslar (örneğin kızlar, yerinden edilmiş veya engelliler)

3-Uzaktan öğrenme stratejilerinin etkinliği

4-Tespit ve müdahale: Yerel sağlık yetkilileri hızlı hareket edebiliyor mu?

5-Okulların/eğitim kurumlarının güvenli bir şekilde faaliyet gösterme kapasitesi

6-İşbirliği ve koordinasyon: Okul, yerel halk sağlığı yetkilileriyle işbirliği yapıyor mu?

Okul dışında uygulanan diğer halk sağlığı önlemleri yelpazesine bağlıdır.

Okulun yeniden açılması ne gibi faydalar sağlar?

A-Okulların kapanmasının çocuk sağlığı, eğitimi ve gelişimi, aile geliri ve genel ekonomi üzerinde net olumsuz etkileri vardır.

B-Okulları yeniden açma kararı aşağıdaki faydaların dikkate alınmasını içermelidir:

C-Öğrencilerin çalışmalarını tamamlamalarına ve bir sonraki seviyeye geçmelerine izin vermek

Okullarda Hazırlanacak Ve Uygulanacak Önleme Ve Kontrol Önlemleri Nelerdir?

COVID-19'un okullarda ve toplumda yayılmasını ve yayılmasını önlemek için gözden geçirilmesi ve uygulamaya konulması gereken birkaç eylem ve gereklilik vardır; ve okuldayken çocukların ve okul personelinin güvenliğini sağlamak. Erken çocukluk gelişimi, yüksek öğrenim kurumları, yatılı okullar veya uzmanlaşmış kurumlar için özel hükümler düşünülmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü Aşağıdakileri Önermektedir:

Topluluk düzeyinde önlemler: Temaslıların erken tespiti, test edilmesi, temaslı takibi ve karantinaya alınması; kümeleri araştırmak; fiziksel mesafe, el ve hijyen uygulamaları ile yaşa uygun maske kullanımını sağlamak; savunmasız grupları koruyun. Yanıltıcı söylentilerin ele alınması gibi toplum öncülüğündeki girişimler de enfeksiyon riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır.

Politika, uygulama ve altyapı: Daha yüksek risk altındaki kişiler de dahil olmak üzere tüm okul personelinin sağlık ve güvenliğini koruyan gerekli kaynakların, politikaların ve altyapının mevcut olduğundan emin olun.

Davranışsal yönler: Öğrencilerin yaşını ve uygulanan önlemleri anlama ve bunlara saygı gösterme kapasitesini göz önünde bulundurun. Daha küçük çocuklar, fiziksel mesafeye uymayı veya uygun maske kullanımını daha zor bulabilir.

Güvenlik ve güvenlik: Okulun kapanması veya yeniden açılması öğrencilerin güvenliğini ve güvenliğini etkileyebilir ve en hassas durumdaki çocuklar, okuldan alma ve okuldan alma sırasında olduğu gibi özel dikkat gerektirebilir.

Sınıf İçi Fiziksel Mesafe:

COVID-19'un toplum içinde bulaştığı bölgelerde, açık kalan okullar için tüm yaş gruplarından tüm bireyler arasında en az 1 metre mesafe bırakın. Buna artan masa aralıkları ve teneffüsler, aralar ve öğle yemeği molaları dahildir; sınıfların ve yaş gruplarının karıştırılmasını sınırlamak; daha küçük sınıfları veya değişen devam programlarını dikkate almak ve sınıflarda iyi havalandırma sağlamak.

COVID-19'un küme halinde bulaştığı alanlarda, öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe bırakılıp bırakılmayacağına karar verilirken risk temelli bir yaklaşım benimsenmelidir. Personel her zaman birbirinden ve öğrencilerden en az 1 metre uzakta durmalı ve 1 metre mesafenin pratik olmadığı durumlarda maske takmalıdır.

Öğrenciler ve Çocuklar için Kontrol listesi

Böyle bir durumda üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş veya kızgın hissetmek normaldir. Yalnız olmadığınızı bilin ve kendinizin ve okulunuzun güvende ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilmeniz için ebeveyniniz veya öğretmeniniz gibi güvendiğiniz biriyle konuşun.

Soru sorun, kendinizi eğitin ve güvenilir kaynaklardan bilgi alın.

Öncelikle kendinizi ve başkalarını koruyun:

1-Ellerinizi sık sık, her zaman sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın.

2-Yüzünüze, gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmamayı unutmayın.

3-Bardak, yemek kapları, yiyecek veya içecekleri başkalarıyla paylaşmayın.

4-Kendinizi, okulunuzu, ailenizi ve toplumu sağlıklı tutmada lider olun.

5-Hastalığı önleme konusunda öğrendiklerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla, özellikle de küçük çocuklarla paylaşın.

6-Özellikle genç aile üyeleri için dirseğinize hapşırma veya öksürme ve ellerinizi yıkama gibi iyi uygulamaları örnekleyin.

7-Akranlarınızı damgalamayın veya hasta olduğu konusunda kimseyle dalga geçmeyin; Çünkü virüsün coğrafi sınırları, etnik kökenleri, yaşı, yeteneği veya cinsiyeti takip etmediğini unutmayın.

8-Kendinizi hasta hissediyorsanız, ailenize, başka bir aile üyesine veya bakıcınıza söyleyin ve evde kalmanızı isteyin.

Dünya Sağlık Örgütü Personel Ve Çocuklara Okulda Maske Takmalarını Tavsiye Ediyor Mu?

1. Beş yaş ve altı çocukların maske takması zorunlu tutulmamalıdır.

2. Altı ila 11 yaş arasındaki çocuklar için maske kullanma kararında aşağıdakiler göz önünde bulundurularak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır: Çocuğun bulunduğu bölgedeki bulaşma yoğunluğu ve bu yaş grubunda enfeksiyon ve bulaşma riskine ilişkin kanıtlar. İnançlar, gelenekler ve davranışlar.Çocuğun maskelerin doğru kullanımına uyma kapasitesi ve yetişkin gözetiminin varlığı. Maske takmanın öğrenme ve gelişim üzerindeki potansiyel etkisi. Spor aktiviteleri veya engelli veya altta yatan hastalıkları olan çocuklar gibi ek hususlar.

3. On iki yaş ve üzeri çocuklar ve ergenler, yetişkinler için ulusal maske yönergelerine uymalıdır.

4. Öğretmen ve destek personelinin, diğerlerinden en az 1 metre mesafeyi garanti edemedikleri veya bölgede yaygın bir bulaşma olduğu durumlarda maske takmaları istenebilir.