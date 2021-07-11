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Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum

Fizikçi ve aynı zamanda medyum olan 63 yaşındaki İngiliz Sam, İngiltere-İtalya finalini futbolcuların kalçalarına bakarak maçı hangi takımın kazanacağını tahmin etti. Sam, Kane ve Sterling'in kalçasını analiz edip, İngiltere'ye kupayı getireceğini iddia etti.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:50
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum

Kalça okuyarak medyumluk yapan, İngiliz fizikçi 63 yaşındaki Sam, İtalya'yı 3-2'lik bir skorla geçip kupanın sahibi olacağını söyledi. Sam'ın İngiltere'nin Danimarka'yı eleyeceği tahini doğru çıkmıştı.

"KANE BAŞARILI VE SAVAŞÇI"

Sam, "Kaptan Harry Kane başarılı bir insan olduğunu gösteriyor. Kaptanın kalçası, savaşçı kişiliğini ispatlıyor. Kupayı İngiltere'ye getirecektir" dedi.

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17 YILDIR KALÇA OKUYOR

İnsanların kalçalarını okuyup doğru tahminler verme kabiliyetinden dolayı Sam'a 'Rumpologu' lakabı takıldı. 17 yıldır insanların kalçalarını okuyup gelecekle ilgili bilgiler veren Sam, İngiltere'nin 55 yıllık kupa hasretinin dineceğini iddia etti.

"STERLİNG GOL ATACAK"

Raheem Sterling'i de inceleyen Sam, "Bu gece bir penaltı ve gol atacak. Çok becerili ve serseri karakterli birisi. Popüler olmasına şaşırmayın. Çok daha başarılı olacak" dedi.

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