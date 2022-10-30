banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Maket polis araçları sürcüler üzerinde etkili oldu
Maket polis araçları sürcüler üzerinde...
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar
Buldukları kredi kartıyla 1 ay...
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
14 yaşındaki çocuk aranıyor!
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim edildi
Milli mücadele madalyaları Güzelyurt'ta takdim...
banner404

FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması!

FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...

30 Ekim 2022 Pazar 11:48
FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması!

Burçlar karakterimizi oldukça etkileyebiliyor. Ortak özelliği olan insanlar genellikle aynı burçlardan çıkıyor.

Toplumda işlenen cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakıldığında en sık rastlanan burçlar belli oldu.

FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...

YENGEÇ BURCU

Yengeçler tutku katilleridir. İnsanları normal bir şekilde öldürürler ve suçlarını imzalamak için kurbanlarının vücudunda bazı ayırt edici işaretler bırakırlar.

BOĞA BURCU

Kendi başlarına hareket ederler ve genellikle kara para aklama işine girerler.

YAY BURCU

Çoğunlukla dolandırıcı veya hırsızlardır. Kendi hayatlarını tehlikeye atmadıkça kurbana pek zarar vermezler.

KOÇ BURCU

Genellikle suç işlemek için kiralanır.

AKREP BURCU 

En sadist ve katil burçtur.

BAŞAK BURCU

Genellikle bilgisayar korsanları ve hırsızlardır.

TERAZİ BURCU 

Genellikle yolsuzluk ve uyuşturucuyla ilgili suçlara karışır.

İKİZLER BURCU

Genellikle finansal dolandırıcılıklarla ilişkilendirilir.

ASLAN BURCU

Genellikle ün ve itibar kazanmak için suçluların arasına karışır.

KOVA BURCU

Bilgisayar korsanlığı ve aldatmayla ilgilenirler.

OĞLAK BURCU

Organize suçlara karışır.

BALIK BURCU

Oldukça sinirli ve şiddetlidirler.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölüp dirilen 2 kadına soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti
Ölüp dirilen 2 kadına soruldu, anlattıklarının aynı çıkması tüyler ürpertti
24 - 30 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
24 - 30 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Meteoroloji Dairesi uyardı!
Kendini şarj etmenin 4 yolu
Kendini şarj etmenin 4 yolu
Yatağa aç girilir mi?
Yatağa aç girilir mi?
Erkekler için doğum kontrol hapı
Erkekler için doğum kontrol hapı
Çocuklarda zeka geliştiren ve zihni açan favori besinler
Çocuklarda zeka geliştiren ve zihni açan favori besinler
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
Vitamin eksikliğinin 5 tuhaf işareti!
Evcil hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar
Evcil hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar
Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı!
Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim