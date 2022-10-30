FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması!

Burçlar karakterimizi oldukça etkileyebiliyor. Ortak özelliği olan insanlar genellikle aynı burçlardan çıkıyor.
Toplumda işlenen cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlara bakıldığında en sık rastlanan burçlar belli oldu.
FBI listelerine bakıldığında benzer suçları işlemiş kişilerin burçlarının aynı olduğu görülüyor. İşte burçların en çok işlediği suçlar ve en tehlikeli burç...
YENGEÇ BURCU
Yengeçler tutku katilleridir. İnsanları normal bir şekilde öldürürler ve suçlarını imzalamak için kurbanlarının vücudunda bazı ayırt edici işaretler bırakırlar.
BOĞA BURCU
Kendi başlarına hareket ederler ve genellikle kara para aklama işine girerler.
YAY BURCU
Çoğunlukla dolandırıcı veya hırsızlardır. Kendi hayatlarını tehlikeye atmadıkça kurbana pek zarar vermezler.
KOÇ BURCU
Genellikle suç işlemek için kiralanır.
AKREP BURCU
En sadist ve katil burçtur.
BAŞAK BURCU
Genellikle bilgisayar korsanları ve hırsızlardır.
TERAZİ BURCU
Genellikle yolsuzluk ve uyuşturucuyla ilgili suçlara karışır.
İKİZLER BURCU
Genellikle finansal dolandırıcılıklarla ilişkilendirilir.
ASLAN BURCU
Genellikle ün ve itibar kazanmak için suçluların arasına karışır.
KOVA BURCU
Bilgisayar korsanlığı ve aldatmayla ilgilenirler.
OĞLAK BURCU
Organize suçlara karışır.
BALIK BURCU
Oldukça sinirli ve şiddetlidirler.