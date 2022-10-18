Evcil hayvanlar hakkında doğru bilinen yanlışlar

Hepimizin bildiği genel bir yanlış olabilir. Kediler ya çok mutlu olduğunda ya da sevgi dolu olduğunda mırlamaz. Mırlamanın tek anlamı mutluluk olarak yorumlansa da korku açlık, endişe gibi şeylerin etkisi kedilerde mırlama olarak ortaya çıkabilir.

Köpekler suçluluk hisseder

Eğer köpeğiniz evde yaramazlık yaptıysa ve mahcup bakışlarla af diler gibi size bakıyorsa büyük ihtimalle suçlu olduğunu fark ettiğini düşünebilirsiniz, fakat gerçek öyle değil. Araştırmalara göre köpekler suçluluk hissetmez. Bu bakışların anlamı ise sizin vücut dilinizi anlamaya çalışmasından kaynaklanıyor.

Japon balıklarının hafızası

Hepimiz genellikle o küçük akvaryumların içinde hafızaları üç saniye olduğu için sıkılmıyorlardır esprisi yapıyoruz ama bu da tamamen bir efsaneden ibaret. Yapılan araştırmalara göre japon balıkları bir şeyler öğrenebilir ve bunu uzun süre akıllarında tutabilir.

Hamsterlar pistir

Kanalizasyonda yaşayan bir fare ile evde beslediğiniz farenin aynı kefede tutulması pek olası değil tabii ki. Eminim ki Ninja Kaplumbağalar'ın hocası Usta Splinter da pis değildir o da kanalizasyonda yaşıyodu ama olsun. Evcil fareler hem temiz bir ortamda yaşadıkları hem de kendilerini her gün temizledikleri için oldukça temiz olurlar karıştırmayalım.

Tavşanlar sadece havuç yer

Her tavşanı Bugs Bunny sandığımızdan olsa gerek ama bu da tamamıyla yanlış bildiğimiz bir bilgi. Çizgi filmlerden aklımızda kalsa da tavşanların tek öğün havuç, meyve ya da yeşillikler değil. Tavşanların en fazla tükettiği yiyecek çimen ve yapraktır.

Evcil hayvanınızla uyumak

Kedi ya da köpek sahipleri evcil dostları ile uyumaktan büyük mutluluk duysa da bu durumun uyku kalitesine zararı olduğuna dair bir şehir efsanesi var. Bu iddia hiçbir yere dayanmadığı gibi evcil dostunuzla uyumanın ne size ne de ona olumsuz bir etkisi yok. Evcil hayvanı ile uyuyan insanların anksiyetesinin azaldığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Kediler suyu sevmez

Su, kedileri yavaşlatır ve üşütür bu nedenle bazı kediler suyu gerçekten de sevmez. Durum böyle olsa da kedinizle doğru bir iletişim kurarak su ile arasında tabuları kaldırabilirsiniz. Yani hiçbir şey imkansız değil.1 köpek yılı 7 insan yılına eşit

1 yaşındaki bir köpeğin aslında insan yaşı ile 7 yaşında olduğu düşünülse de bu köpek yaşlarını çok basite almamızdan kaynaklanıyor. Çünkü hem kedi hem de köpeklerin yaşlılık dönemi ırkına göre değişkenlik gösteriyor. Bazı köpeklerin 1 yılı 15 insan yılına eşittir ve daha sonra 7 yıl şeklinde değil, 4 yıl şeklinde artar.

Kuyruk sallayan köpekler mutludur

Kedilerin mırlama efsanesine çok benzeyen bir efsane. Köpeklerdeki kuyruk sallama hareketini çok fazla basite indirgediğimiz için köpeğin aslında ne hissettiğini ya da ne anlatmaya çalıştığını anlayamıyoruz. Sallanan bir kuyruk köpeğin mutlu olduğunu gösterebildiği gibi aynı zamanda korktuğu ya da tetikte olduğunu da gösterir.Köpekler siyah beyaz görürler

Köpekler hakkındaki en büyük yanılgı dünyayı siyah beyaz gördüklerini düşünmemizdir. İnsanlara göre daha dar bir görsel spektrumu olsa da bu dünyayı tamamen siyah beyaz gördükleri anlamına gelmiyor. Köpekler sarı, mavi ve gri tonlarını net bir şekilde görebilir.