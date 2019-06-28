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Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!

Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!

28 Haziran 2019 Cuma 18:24
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!

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Türkiye’de bir restoranda dansözlere para taktığını gördüğü kocasını meyve bıçağıyla bıçaklayarak yaralayan Rukiye Çetin (35), olayı ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Rukiye Çetin isimli kadın, eşinin içkili bir restoranda kocası Fuat Cenikli’nin dansözlere para dağıttığını öğrenmesi üzerine restorana gitti. Eşinin alkol aldığını ve dansözlere para verdiğini gören Rukiye Çetin ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift restorandan ayrıldılar. Restoran dışında da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Rukiye Çetin restoranda bulunan bir masanın üzerinden aldığı meyve bıçağıyla eşini karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yerde kalan Cenikli, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşi Rukiye Çetin ise, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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