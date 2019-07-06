banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Hayati tehlikesi var
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Marketten içki çaldı, tutuklandı
MARKETTEN HIRSIZLIK
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de..
OKTAY KKTC'YE GELDİ
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307

Çok cep telefonu kullananın çok seks partneri oluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, cep telefonlarını aşırı kullanan üniversite öğrencilerinin daha fazla seks partneri olduğunu ortaya koydu.

Çok cep telefonu kullananın çok seks partneri oluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, cep telefonlarını aşırı kullanan üniversite öğrencilerinin daha fazla seks partneri olduğunu ortaya koydu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Çok cep telefonu kullananın çok seks partneri oluyor

Araştırmaya göre bu öğrencilerin notları da daha düşük ve daha fazla alkol sorunu yaşıyorlar. Öte yandan aynı kişiler depresyon ve anksiyeteye de daha açık.

BBC Türkçe’nin haberine göre; araştırmaya 3 bin 400’den fazla kişi, yanıtladıkları anket üzerinden katıldı.

Araştırmayı değerlendiren British Psychological Society (Britanya Psikoloji Topluluğu) üyesi Dr. Abiel San bu sonucun endişe verici olduğunu söyledi.

Journal of Behavioral Addictions’ta (Davranışsal Bağımlılıklar Dergisi) yayımlanan araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıl sağlığı ve genel anlamda sağlıklarını değerlendirmek ve cep telefonlarının üzerlerindeki etkisini anlamaktı.

Chicago, Cambridge ve Minnesota üniversitelerinden araştırmacılar, bunun için Sağlık ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar adlı anketi hazırladı.

NORMAL İLİŞKİLERİ GÖZARDI ETMEK DEMEK

Araştırmacılar son bir yıl içinde iki veya daha fazla seks partnerine sahip olan öğrencilerin sayısının cep telefonunu aşırı kullanmayanlarda yüzde 27,2, aşırı kullananlarda yüzde 37,4 olduğunu tespit etti.

Son bir yılda altı veya daha fazla seks partneri olanların oranı, aşırı cep telefonu kullananlarda normalin iki katı oldu.

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Sam Chamberlain, bunun nedenini tam olarak tespit etmenin zor olduğunu söyledi:

“İnsanların cep telefonlarında çöpçatanlık uygulamaları kullanması bunun nedenlerinden biri olabilir ama insanlar fazla cep telefonu kullanımı nedeniyle normal ilişkileri göz ardı ediyor da olabilir. En güçlü bulgu, fazla telefon kullananlarda dürtüselliğin de yüksek olmasıydı. Bu insanların bu yüzden daha fazla seks partneri olabilir.”

banner317
ALKOL KULLANIMI DA ARTIYOR

Araştırmacılar aşırı telefon kullanan grupta aşırı alkol kullanımının da yüksek olduğunu tespit etti. Fakat telefon kullanımının alkol dışında başka bir madde veya uyuşturucu kullanımını artırdığına dair bir ize rastlanmadı.

Dr. Chamberlain “Aşırı telefon kullanımını bir bağımlılık olarak düşünmek kolay olsa da, konu bu kadar basit olsaydı, alkol dışında diğer maddelerin kullanımında da artış görmemiz gerekirdi. Özellikle de bu kadar büyük bir örneklemde” dedi.

Bazı uzmanlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir davranış bozukluğu olarak tanımlanan aşırı oyun oynama tanımının genişletilerek, ekran karşısında geçirilen tüm zamanın bu değerlendirmeye dahil edilmesini öneriyor.

Önceki araştırmalar da aşırı telefon kullanımının düşük akademik başarıya işaret ettiğini göstermişti.

AŞIRI ENDİŞE VERİCİ

Son araştırmanın Chicago Üniversitesi’ndeki ekibinden Prof. Jon Grant, “Her ne kadar araştırmamızda telefon kullanımı ile notlar arasında çok küçük bir bağ bulsak da, bu küçük fark insanların akademik başarılarını ve dolayısıyla kariyerlerini etkileyebilir” dedi.

Cr. Chamberlain ise araştırmaların telefon kullanımının bu sorunlarla bağını gösterdiğini, fakat hiçbir araştırmanın aşırı cep telefonu kullanımının akıl sağlığı sorunlarına yol açtığını kesinlikle kanıtlamadığını söyledi.

Chamberlain, bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacak fonlara ihtiyaç olduğunu belirtti ve “Gençleri uzun yıllar takip edebileceğimiz araştırmalar yapılması gerekiyor” dedi.

British Psychological Society (Britanya Psikoloji Topluluğu) üyesi Dr. Abiel San ise “Bunun endişe verici olduğunu düşünüyorum ve daha fazla araştırma yapıldığı için mutluyum” dedi ve ekledi:

“Bütün bu etkiler gerçek ve bu sorunlar psikolojik terapi seanslarında konuşuluyor. İnsanlar doğrudan telefon kullanımı şikayetinden bahsetmiyorlar, onun yerine akıl sağlıklarından veya ayrıldıkları kişilerden bahsediyorlar ama akıl sağlığı sıklıkla rol oynuyor.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen kazancı aylık 1 milyon TL
Fenomen kazancı aylık 1 milyon TL
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!
Dansözlere para takan kocasını bıçakladı!
Reçeteye ‘seks robotu’ yazılacak günler pek yakında
Reçeteye ‘seks robotu’ yazılacak günler pek yakında
Ailece yapılan tatiller binlerce oyuncağa bedel!
Ailece yapılan tatiller binlerce oyuncağa bedel!
Dünyada 30 çift var… Samsun’da görüntülendi
Dünyada 30 çift var… Samsun’da görüntülendi
6 saat online oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü
6 saat online oyun oynayan çocuk kalp krizinden öldü
Nil Karaibrahimgil: "Kalplerini tuttum sıcacıktı"
Nil Karaibrahimgil: "Kalplerini tuttum sıcacıktı"
Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi
Kitabını yazdığı kanseri ikinci kez yendi
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu
Hakem, futbolcunun orucunu açması için maçı durdurdu
Bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi
Bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen kitap ele geçirildi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim