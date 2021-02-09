Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kapanma kararıyla birlikte çiçekçilerin de açık olmaması, bizleri özel günler için farklı alternatifler düşünmeye itti..
Çiçek yerine marul!
Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kapanma kararıyla birlikte çiçekçilerin de açık olmaması, bizleri özel günler için farklı alternatifler düşünmeye itti..
09 Şubat 2021 Salı 09:31
Ergün YAHAT
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın bugün doğum günü olan eşine çiçekçiler kapalı olduğu için bahçesinde yetiştirdiği marulu çiçek olarak vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü..
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