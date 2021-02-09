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Çiçek yerine marul!

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kapanma kararıyla birlikte çiçekçilerin de açık olmaması, bizleri özel günler için farklı alternatifler düşünmeye itti..

09 Şubat 2021 Salı 09:31
Çiçek yerine marul!
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Ergün YAHAT

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın bugün doğum günü olan eşine çiçekçiler kapalı olduğu için bahçesinde yetiştirdiği marulu çiçek olarak vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü..

İşte o paylaşım :

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıÇiçekMarul
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