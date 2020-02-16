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Boşanma sonrasında baba çocuk arasındaki iletişim devam etmeli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, günümüzde boşanma oranlarının yükseldiğini belirterek, boşanma sonrası baba faktörünün çocuktaki yansımalarına dikkat çekti.

Boşanma sonrasında baba çocuk arasındaki iletişim devam etmeli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, günümüzde boşanma oranlarının yükseldiğini belirterek, boşanma sonrası baba faktörünün çocuktaki yansımalarına dikkat çekti.

16 Şubat 2020 Pazar 11:21
Boşanma sonrasında baba çocuk arasındaki iletişim devam etmeli

Doç. Dr. Çağla Gür, boşanma ile birlikte çoğunlukla çocuk/çocukların anne ile birlikte kaldığını kaydederek, babanın ayrı olarak yaşamına devam ettiğini hatırlattı.

sonrasında çocuklarına yeteri ilgiyi gösteren babaların bulunduğunu dile getiren Gür, nitelikli iletişim kuramayan babaların olduğunu da kaydetti. Doç. Dr. Gür, “Bazen babalar adeta çocuklarından da boşanmış gibi bir pozisyona düşebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Babaların boşanma sonrasında çocukları ile yaşadıkları deneyimler hakkında örnekler veren Gür, birçok babanın maddi olarak çocuklarını desteklemeye devam ettiklerini ancak etkili iletişim kuramadıklarını ifade etti.

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Doç. Dr. Gür, bazı çocukların annelerinin yönlendirmesi ile babalarından uzaklaştıklarına da dikkat çekerek, bu durumda da babaların nasıl davranması gerektiğini bilemedikleri için çocuklarından uzaklaştıklarını ve iletişim kuramadıklarını dile getirdi.

Çocukların ebeveynleri ile aynı düşünce yapısı ve beklentilere sahip olmasını beklemenin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceğine değinen Gür, “Babaların, çocuklarıyla, yaşlarına göre nasıl etkili zaman geçireceklerine ilişkin nitelikli kaynakları araştırmaları ya da kitaplar okumaları önemlidir. Ayrıca bu konularda verilen seminerlere katılabilir ya da danışmanlık hizmeti alabilirler” dedi.

Doç. Dr. Gür, iyi bir ebeveyn olmak için başkalarının beklentileri üzerinden hareket edilmemesi gerektiğini belirterek, “Kendilerine zaman ayırmaları önemli, ayrıca kendilerini nasıl huzurlu ve doğal hissettiklerini de belirlemelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Baba faktörünün çocuk üzerinde öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Gür, çocukların babaları uzaklaştığı zaman üzüldüklerini; kızgın olan, istemez görünen ergenlerin dahi üzüldüğünü ifade etti.

Doç. Dr. Gür, bu yüzden baba-çocuk etkileşiminin önemini ve çocukların babalarına olan ihtiyacın büyük olduğunu her zaman hatırlamamız gerektiğini kaydederek, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Boşanma Sonrasında Baba çocuk Arasındaki Iletişim
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