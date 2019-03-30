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Borçlardan kurtulmak zihinsel becerilerimizi artırıyor, kaygıyı azaltıyor

Borçlardan kurtulmak zihinsel becerilerimizi artırıyor, kaygıyı azaltıyor

30 Mart 2019 Cumartesi 13:50
Borçlardan kurtulmak zihinsel becerilerimizi artırıyor, kaygıyı azaltıyor

Singapur'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre borçlardan kurtulmak insanları bilişsel olarak daha sağlıklı kılıyor ve karar verme becerilerini artırıyor. Araştırma borçları ödenen insanların daha az kaygı bozukluğu yaşadığı ve kendilerini kontrol etmede daha başarılı olduklarını öne sürüyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi Sosyal Hizmetler Araştırma Merkezi'nde 200 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları, borçlarını ödeyen insanların sadece cebinin değil beyninin de rahatladığını ortaya koydu.

200 düşük gelirli kişi üzerinde gerçekleşen araştırmada uzmanlar, deneklerin kaygı seviyelerini, beyinlerinin bilişsel işleyişini ve dürtülerini kontrol etme becerilerini ölçtü. Testlere tabii tutulan deneklerin borçları ödenmeden önce ve sonra farklı sonuçlar verdiği tespit edildi.

Buna göre araştırmacılar, borçları ödendikten sonra deneklerin bilişsel işleyişlerinin iyileştiği; kaygı oranlarının azaldığı ve kendilerini daha iyi kontrol ettikleri sonucuna vardı. Borçsuzlar ayrıca borçlulara göre dürtülerini daha iyi kontrol ediyor ve şiddet davranışlarını daha az gösteriyor.

İncelenen kişiler, uzun süreli ev kredileri ve devlete borcu olanlar arasından seçildi ve araştırma sürecinde borçları yardım kuruluşlarınca ödendi.

Yoksulluk ve ekonomik karar verme güçlüğü kısır döngüsü

Singapur'da yürütülen araştırmadaki bulgular yoksulluk ve bilişsel aktiviteler ilişkisi üzerine daha önceki araştırma sonuçlarıyla da uyumlu görünüyor.

İnsanlar hayatlarını sürdürmek için yeterli yiyecek, barınma imkanı olmadığında ve finansal sorun yaşadığında yani 'kronik yoksunluk' içinde olduklarında beyinlerine aşırı yüklenme yapıldığı öne sürülüyor. Araştırmalara göre bunun sebebi bu insanların beyninin sürekli 'acil durumlar' ilan etmesi.

Acil durumlarla başa çıkmaya çalışma süresi arttıkça da önemli kararlar verme ve seçenekleri değerlendirme becerilerinin azaldığı öne sürülüyor. Bu beceri kayıpları da yoksulluğu pekiştiriyor.

Uzmanların ayrıca çok sayıda borcu olan insanlar için bir önerisi var: Ödeme sürecini kolaylaştırmak için borçları birleştirmek.

Anahtar Kelimeler:
Borçlardan Kurtulmak
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