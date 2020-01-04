Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi

Çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybeden kedi Katryn, götürüldüğü barınaktaki 4 yavru köpeği evlat edindi. Katryn, hamileyken bir çöplüğe terk edildi. Bebekler ve anneleri, Güney Afrika'nın Batı Cape kentindeki Langebaan Hayvan Bakımına götürüldü, ancak maalesef yavruları hayatta kalamadı. Bunun üzerine zavallı kedi, sürekli ağlamaya ve yas tutmaya başladı. Ancak dört Border Collie yavrusu barınağa geldiğinde işler değişti. Hala emziren Katryn hemen üç haftalık yavruları yalamaya başladı.
Yavru köpekler ise sahipleri tarafından istenmedikleri için barınağa getirilmişlerdi.