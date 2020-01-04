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Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi

Katryn isimli kedi, çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybetti. Hayvan kurtarma merkezine götürülen kedi, bu kez merkezdeki yavru köpekleri evlat edindi.

Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi

Katryn isimli kedi, çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybetti. Hayvan kurtarma merkezine götürülen kedi, bu kez merkezdeki yavru köpekleri evlat edindi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:19
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi

Çöplükte doğum yaptıktan sonra yavrularını kaybeden kedi Katryn, götürüldüğü barınaktaki 4 yavru köpeği evlat edindi. Katryn, hamileyken bir çöplüğe terk edildi. Bebekler ve anneleri, Güney Afrika'nın Batı Cape kentindeki Langebaan Hayvan Bakımına götürüldü, ancak maalesef yavruları hayatta kalamadı. Bunun üzerine zavallı kedi, sürekli ağlamaya ve yas tutmaya başladı. Ancak dört Border Collie yavrusu barınağa geldiğinde işler değişti. Hala emziren Katryn hemen üç haftalık yavruları yalamaya başladı.

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Köpekler içgüdüsel olarak kediyi anneleri sandılar ve süt emmek için yanında durdular. Kedi Katryn, yavru köpekleri kendi evine yerleştirdi ve onlara bakmaya başladı. Langebaan Animal Care'den bir temsilci, 'Yavru köpeklerle tanışır tanışmaz sahiplendi' dedi. Merkezdekiler, doğal olarak onlara bakmak istediğini ve personelin mutlu olduğunu söyledi.

Yavru köpekler ise sahipleri tarafından istenmedikleri için barınağa getirilmişlerdi.

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