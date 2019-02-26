Anne babaların yaşadığı uykusuzluk hayatın 6 yılını etkiliyor

Yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin doğumdan sonra yaşadıkları uykusuzluğun neden olduğu sorunların hayatlarının 6 yılını etkileyebildiği ortaya çıktı.

Journal Sleep'te yayınlanan çalışma için binlerce yeni ebeveyn kadın ve erkek üzerinde testler yapıldı. En uykusuz kalınan dönemin ilk üç ay olduğu ve bunun en çok kadınları etkilediği belirtilirken zaman geçtikçe uyku düzeninde iyileşme yaşandığı kaydedildi. Ne var ki, gece uykusu ve bundan alınan tatmin neredeyse bir daha hiç eski haline dönemiyor.

Almanya'da Warwick Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda çocukların büyüdükçe ağlamalarının azaldığı ancak hastalık veya kabus görme gibi sebeplerde gece uyanmaya ve anne babayı uyandırmaya devam ettiği aktarılıyor. Eğer ebeveynler de normalden daha stresli ve endişeli kişilerse bunun olumsuz etkilerini misliyle yaşadıkları görülüyor.

Kadınlar hem uyku kalitesinden hem de uyku zamanından kaybediyor

2008 ila 2015 yılları arasında gerçekleştirilen araştırmalarda yüz yüze görüşmeler ve uyku testleri sonrası katılımcılardan uyku kalitelerini 0-10 arasında değerlendirmeleri istendi. Haftaiçi ve haftasonu uykuları karşılaştırıldı. Çalışmalar devam ederken 2 bin 500 kadın ve 2 bin 200 erkeğin ikinci veya üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bunun yarattığı farklar da gözlemlendi ve bu kişilerin durumları 7 yıl boyunca takip edildi.

Buna göre kadınların ilk doğumdan sonra uyku kalitelerinde ortalama 1,7' puanlık bir düşüş yaşanıyor. İkinci çocukta bunun üzerine 1 puanlık düşüş, üçüncü çocukta da yine 1 puanlık düşüş ekleniyor. Örneğin henüz doğum yapmamış bir kadının uyku kalitesi 10 üzerinden 8 puansa üçüncü çocukla birlikte bu 4,3 puana kadar düşüyor.

Özellikle annelerin azalan uyku kalitesinin yanı sıra çocuk sahibi olunduktan sonra gecede ortalama 40 dakika daha az uyuduğu belirlendi. Bu ortalama sürenin çocuk sayısından bağımsız olarak araştırmada tüm anneler için geçerli olduğu görüldü. Bu kayıp süreler ilk üç ayda ortalama 1 saati geçerken zaman ilerledikçe azalıyor.

Erkeklerde de durum benzer ancak uyku kalitesindeki düşüş ve etkilerinin daha az olduğu görüldü. Örneğin erkeklerin uyku zamanındaki ortalama kayıp 13 dakika olarak belirlendi. Bu noktada erkeklerin en fazla doğan ilk çocuktan etkilendiği ortaya çıktı. Çocuk sayısı arttıkça erkeklerde uyku zamanı kaybı da 25 dakikaya yükseliyor ancak çocuklar büyüdükçe erkeklerde de uyku kalitesi az da olsa yükselmeye başlıyor.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri ise ikinci çocuğu doğuran kadınlarda bir süreliğine uyku düzeni ve kalitesinin hamilelik öncesi seviyelere çıkması. Araştırmacılara göre bu durum, ilk çocukta yaşanan düşük seviyeleri gören annenin daha tecrübeli ve antrenmanlı hale geldikten sonra daha az etkilenmesine bağlıyor. İkinci çocuk sonrası uyku düzeninde yaşanan bu göreceli dönemsel iyileşmenin genellikle üçüncü çocuğa hamile kalınmasında motive edici bir rol oynadığı düşünülüyor.

Araştırmanın vardığı en önemli nokta ise tek veya daha fazla çocuk olması fark etmeden anne babaların uykusuzluk nedeniyle yaşadıkları olumsuz etkilerin altı yıla kadar sürebiliyor olması.