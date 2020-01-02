Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!

Türkiye Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2’si ortaya çıktı. Cebindeki son paraya iki adet çeyrek bilet alan Bursa talihlisinin diğer biletine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

Bursa ve Gaziantep talihlileri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20’şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

İki biletine de ikramiye isabet etti

Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.

Kaynak: (AA)