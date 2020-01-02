Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!

Türkiye Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2’si ortaya çıktı. Cebindeki son paraya iki adet çeyrek bilet alan Bursa talihlisinin diğer biletine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.
İki biletine de ikramiye isabet etti
Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. Talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.
Kaynak: (AA)