9.Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Seçici Kurul Çalışmaları başladı

Covid-19 Pandemisi sonucu, Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Korona’ya inat, 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 62 ülkeden 289 çizer toplam 887 eser ile katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M.Serhan Gazioğlu, KTKD Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kayra, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, KTKD Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Üyesi Selen Selışık’tan oluşan Seçici Kurul Üyeleri, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından değerlendirme çalışmalarına başladı.

(21 Eylül 2020 – Girne) Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 9.Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması tanıtım toplantısı, 21 Eylül 2020 tarihinde Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

KORONA’YA İNAT, 62 ÜLKEDEN 289 ÇİZER 887 ESER

Yeni bir düzenleme ile bu yıl ilk kez, “Zeytin” ve “Serbest” konularda, iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na, Covid-19 Pandemisi sonucu, Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Korona’ya inat, 62 ülkeden 289 çizer toplam 887 eser ile katıldı.

Girne Belediyesi Başkanı ve yarışmanın onursal başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19 Pandemi sürecinde kültür ve sanatın yaşatılmasının önemini dile getiren Güngördü, yarışmanın Dünya Karikatürü’nde önemli yere sahip olduğunu belirterek, karikatür yarışmasının devamlılığını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M.Serhan Gazioğlu, Covid 19 pandemisine rağmen yarışmaya güzel bir katılım sağlandığını ve oldukça nitelikli eserlerin geldiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, yarışmanın Dünya Karikatürü’nde önemli bir yer ve güven sağladığını vurguladı. Çakmak, Covid-19 salgını nedeni ile bu yıl ödül töreni düzenlenmeyeceğini, şartlar uygun olması halinde ödül töreninin 2021 yılında, 20. Uluslararası Zeytin Festivali’nde yer alacağını belirtti.

“SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ YEREL KAPSAMDA TUTULDU”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması Seçici Kurul Üyeleri bu yıl, Covid-19 salgını nedeni ile, yerel kapsamda tutuldu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Derman Atik, Hüseyin Çakmak ve Selen Selışık’tan oluşan seçici kurul üyeleri, 21 Eylül Pazartesi günü, Girne Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından değerlendirme çalışmalarına başladı.

“ESERLER ASKIDA KALACAK”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda son finale kalacak olan karikatürlerin, taklit, çalıntı veya kopya olup olmadığı belirlenmek için dijital ortamda askıda tutulacak ve itiraz süresinin ardından kesin sonuçlar açıklanacaktır.

“KARİKATÜR SERGİLERİ”

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ve finale kalan eserler, bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Zeytin Festivali süresince önce, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayında, daha sonraki tarihlerde ise Girne Belediyesi giriş holünde panolar üzerinde sergilenecektir.