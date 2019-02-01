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9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü

9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü

01 Şubat 2019 Cuma 21:40
9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü

Uçmaktan çoğu kişi korkuyor. Bazıları elbette elinde olmayan nedenlerden ötürü korkuyor. Bazı yolcular uçakla seyahat ederken panik atak geçirebiliyor. Uçma korkusu psikolojik belirtiler gösterebileceği gibi fiziksel belirtiler de gösterebiliyor.

Yetişkinlerin uçak korkusunu azaltmak için aile doktorlarının önerdiği bazı haplar var. Ancak söz konusu bir çocuk olunca ne yapılacağı bilinemiyor.

Erika Jeorgean Swart ismindeki anne üç çocuğuyla beraber uçakla seyahat ediyordu. Uçak havalandıktan sonra 9 yaşındaki kızı panik atak geçirmeye başladı.

Erika’nın dokuz yaşındaki kızı Gabby uçak havalandıktan sonra panik atak geçirmeye başlayınca anne de son derece panikledi.

Annenin yanında küçük yaştaki iki çocuğu oturuyordu. Gabby ise hemen çaprazdaydı.

Gabby daha da stres olmaya ve ağlamaya başladı. Tip 1 diyabet hastası olması da durumu daha da kötü hale getirdi.

Üstelik uçuş esnasında oluşan birden çok türbülans Gabby’nin panik atağını daha da körükledi.

Kabin memuru küçük kıza ‘özel bir içecek’ verdi

Anne, kızının sakinleşmesi için elini çaprazdan elini tutmaya başladı. İki kızının yanından da kalkamıyordu.

Ardından kabin memuru durumu farketti ve Gabby’ye yanına oturup oturamayacağını sordu.

Anne, Facebook’ta “Uçuş boyunca kızımı güldürmeye çalıştı. Hazırladığı renkli içecekleri kızıma sunarak bunların ona iyi geleceğini söyledi” dedi.

Southwest Havayolları çalışanı anneyi o kadar etkiledi ki, anne kabin memurunun yaptıklarını Facebook’ta paylaşmaya karar verdi.

WYN 106.9/Facebook

Erika, Facebook’ta şöyle bir gönderi paylaştı:

“Bana kızımı sakinleştirmek için onunla konuşacağını söyledi. 30 dakika boyunca kızımın yaşlarında olan kendi kızından bahsetti. Evde beslediği hayvanların isimlerine kadar muhabbeti ilerletti. Türbülans esnasında korkan kızım hemen kabin memurunun koluna sarıldı. Kızıma, onunla güvende olduğunu ve istediği kadar kendisine sarılabileceğini söyledi. Yaşadığı aşırı stresten dolayı kızımın kan şekeri düşmeye başladı. Hemen ayağa kalkıp bir bardak portakal suyunu aldı ve kızıma ikram etti.”

Anne sonradan da şunları ekledi:

“Uçak indikten sonra taksi halindeyken interkomdan herkese arkadaşı Gabby’nin uçma korkusunu yendiğini söyledi ve herkesin onu alkışlamasını rica etti. Bütün yolcular bir anda kızımı alkışlamaya başladı. Southwest Havayolları’nı böyle bir çalışanı işe aldıkları için tebrik ediyorum. Böyle güzel bir insanla tanıştığım o günü asla unutmayacağım.”

Kabin memuru görevinden fazlasını yaparak küçük bir kızın sakinleşmesini sağladı.

Kabin memurunun yaptığının insanlık örneği olduğunu düşünüyorsanız paylaşın.

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