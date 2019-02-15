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70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018 çekilişinde tam biletine 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli henüz parasını almadı. Talihli parasını alıp faize yatırsaydı 45 günde 1 milyon 632 bin lira kazanabilirdi.

70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018 çekilişinde tam biletine 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli henüz parasını almadı. Talihli parasını alıp faize yatırsaydı 45 günde 1 milyon 632 bin lira kazanabilirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:13
70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık ikramiyeyi kazanan talihli henüz ortaya çıkmadı. 

Büyük ikramiye 20 yıl aradan sonra ilk kez tam bilete isabet etmişti. 

İstanbul'dan aldığı biletle kazanan talihli parasını almış ve faize yatırmış olsaydı, parası 71 milyon 632 bin 170 lira olacaktı. 45 gündeki kayıp 1 milyon 632 bin lira oldu. 

5 YILDA 243 MİLYON LİRA UNUTTUK

Talihli ikramyesini yıl sonuna kadar almazsa zaman aşımına uğrayacak ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılacak. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekilişi gününden itibaren bir yıllık zaman aşmına tabi tutuluyor.

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçtiğimiz yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243.4 milyon lira oldu. 

2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti. 

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