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135 kilodan 67 kiloya düştü

135 kilodan 67 kiloya düştü

31 Ocak 2019 Perşembe 16:21
135 kilodan 67 kiloya düştü

ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Desiree Mize, çocukluğundan bu yana obeziteyle mücadele ediyordu. Büyük çabalar sonucu 67 kiloya düşen genç kız, son haliyle görenleri şaşkına çeviriyor!

8 yaşındayken hipotiroid teşhisi konulan 25 yaşındaki Desire Mize, 135 kiloyu buldu.

Her şeyi denedi...

Fazla kiloları yüzünden sağlık sorunları yaşayan genç kadın, arkadaşlarıyla aynı diyetleri yapıyor, aynı spor salonlarına gidiyor fakat yine de kilo veremiyordu.

Bu zorlu süreçlerin ardından Mize, 24 yaşında gastrit bypass ameliyatı oldu vee ameliyattan sonra düzenli spor,sağlıklı beslenme ile 135 kilodan 67 kiloya kadar düştü.
Ruhsal olarak daha sağlıklı hissediyor

Genç kadın, kilo verdikten sonra hislerini, ''sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da sağlıklı hissetmeye başladım.'' şeklinde yorumladı.

Desiree Mize, kilo vermekte zorlanan insanlara ilham olabilmek için kendi Instagram hesabı üzerinden sık sık öncesi ve sonrasına dair paylaşım yapıyor

Anahtar Kelimeler:
Kilo Verdi
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