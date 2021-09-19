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13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek

Bir finans şirketi, ekim ayında belirledikleri 13 korku filminin izlemesi için bir kişiye bin 300 dolar ödeyecek. Şirketin amacıysa filmlerin bütçelerine göre daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını belirlemek.

19 Eylül 2021 Pazar 16:01
13 korku filmi izleyene bin 300 dolar verilecek

FinanceBuzz adlı finans şirketi, kendi belirledikleri 13 filmi (Şimdiye kadarki en korkunç 13 film) izlemesi için bir kişiyi işe alacağını duyurdu. Şirket filmleri izleyen kişinin kalp atış hızının ölçüleceğini belirtti. 

Şirket açıklamasında “Yaklaşan ürkütücü sezonun şerefine, şirket olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz" dedi.

Şirket işe alacağı kişiye aynı zamanda 50 dolarlık bir hediye kartı verecek ve kalp atış hızını ölçen teknoloji aleti gönderecek.

26 Eylül’e kadar son bulacak Korku Filmi Nabız Analisti iş başvurusunun kazananı, 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında şu filmleri izlemesi gerekiyor:

Görev için belirlenen filmler şunlar:

Saw

Amityville Horror

A Quiet Place

A Quiet Place Part 2

Candyman

Insidious

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The Blair Witch Project

Sinister

Get Out

The Purge

Halloween (2018)

Paranormal Activity

Annabelle

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